Primer día del cobro de la tasa turística en A Coruña: "El cliente la rechaza, pero la asume"

En las primeras horas de aplicación de la tasa turística en A Coruña algunos clientes alojados en hoteles desde antes de este lunes y con reserva hasta dentro de unos días se han enterado de que por las primeras noches no tendrán que pagar recargo, pero por las que quedan de esta semana sí.

"La primera sensación es de rechazo, pero a continuación ya asumen que tienen que abonar la tasa". De este cambio de actitud ha sido testigo a lo largo del lunes en varias ocasiones el director del hotel NH Finisterre y presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazo. "No ha habido incidentes, pero hay dudas y estamos algo estresados", afirma.

Se acumula el trabajo en los hoteles coruñeses y lo que era necesario hoy debe aplazarse para mañana o más adelante. A pesar de que su personal se ha comunicado antes del lunes con los clientes con reserva desde hace semanas o meses para informarles de la tasa añadida que tendrán que cobrarles, "los grupos" (peregrinos del Camino, profesionales con motivo de una reunión laboral, por ejemplo) “protestan por tener que pagar más”.

"Se está trabajando mucho con la propia persona, aclarando dudas y explicando qué supone la tasa", añade Collazo. También las agencias de viajes están en continuo contacto con los hoteles debido a las consultas que les transmiten sus propios clientes. El Ayuntamiento es otra fuente de información a la que llegan preguntas.

En el check in o en el check out

Para las nuevas reservas, a partir del lunes día 29 en que la tasa entró en vigor, los huéspedes tendrán que pagar entre 1 y 2,5 euros de acuerdo con la categoría del hotel. Algunos de los establecimientos asociados a Hospeco (abarca el 80% de la oferta hotelera disponible en la ciudad) cargan el impuesto a la reserva en el momento de entrada al hotel en el check in, otros lo hacen el día de salida en el check out.

Si una pareja se alojase tres noches en un hotel de 2 a 4 estrellas de A Coruña, además del precio de la reserva tendrá que pagar un añadido de 12 euros en concepto de tasa turística (2 euros por persona y día); si el hotel es de 4 estrellas superior o 5, el importe extra por el mismo periodo sería de 15 euros (2,5 por persona y día).

Un gran crucero atracado este martes en A Coruña. Quincemil

"Hasta ahora no tenemos constancia de una cancelación debido a la aplicación de la tasa", apunta el presidente de Hospeco.

Está previsto que los hoteles abonen la tasa al Concello a través de una plataforma digital mediante dos autoliquidaciones anuales: entre el 1 y el 20 de julio (las tasas correspondientes al primer semestre) y del 1 al 20 de enero (segunda mitad del año).

El resto de alojamientos de la ciudad, como las pensiones y las viviendas de uso turístico, también tienen que pagar el recargo municipal.

Recurso contencioso y suspensión cautelar

Hospeco, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña y la principal consignataria de cruceros en el puerto de A Coruña, que empezará a pagar a partir de 2026, van a recurrir la ordenanza reguladora de la tasa turística por vía contenciosa en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), como ha hecho el sector hotelero y hostelero en Santiago, que a partir de octubre implanta también el recargo.

Estas partes ya habían presentado alegaciones al Concello contra la tasa, al igual que la Autoridad Portuaria, la Asociación de Usuarios do Porto y el Partido Popular.

Los recurrentes reclaman la suspensión cautelar de la aplicación de la tasa mientras se dirime su implantación en los tribunales. En A Coruña fue aprobada por el Pleno municipal con el único rechazo del PP.

El Gobierno local defiende la tasa turística como una medida para buscar el "equilibrio entre el crecimiento económico y la convivencia" y señala que con la recaudación sostendrá servicios de los que hacen uso los turistas como la limpieza, la recogida de basura o la seguridad.