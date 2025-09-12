La comisión para beneficios fiscales marca el inicio de la preparación del Xacobeo 27 en Galicia

Un Xacobeo, con todos sus festejos, actividades y conmemoraciones, se planifica con mucha antelación. La Xunta ha dado por iniciados este viernes 12 de septiembre los preparativos del Ano Santo Xacobeo 2027 con la reunión de la Comisión Executiva do Consejo Jacobeo.

En este encuentro, en el que participó el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, se ultimaron, entre otros asuntos, el diseño de la comisión internadministrativa que será el órgano gestor de los beneficios fiscales para impulsar la participación del sector privado en proyectos relacionados con el Camino de Santiago y el Xacobeo, de la que formará parte la Axencia Turismo de Galicia.

Los miembros de la Comisión Executiva fueron informados sobre la declaración como acontecimiento de excepcional interés público recogida en el Real Decreto 8/2025 de 8 de julio.

La comisión interadministrativa tendrá representación de los ministerios de Hacienda y Cultura, y la secretaría será asumida por la Axencia Turismo de Galicia.

Se encargará de aprobar los planes y programas de actividades específicas que pueden dar lugar a la aplicación de beneficios fiscales. También aprobará el logotipo del Xacobeo 27 y su manual de uso, así como la certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa de apoyo.

Acogida, incendios, cooperación

La Comisión Executiva do Consejo Jacobeo informó sobre el estado de tramitación del expediente de declaración de la Acollida Tradicional Xacobea como Patrimonio Inmaterial, condición con la que pretende garantizar la defensa de los albergues públicos y de los gestionados por la Iglesia, así como añadir el concepto de hospitalidad al de acogida.

Otro asunto abordado fue el efecto de los incendios forestales al Camino de Santiago. La Xunta recuerda que los desperfectos en la señalización serán reparados y que las rutas son perfectamente transitables, ya que el Camino, en muchos casos, actuó como cortafuegos.

La Comisión Executiva es el órgano de apoyo del pleno del Consejo Jacobeo e impulsa la cooperación entre las instituciones y comunidades autónomas para la realización de los trabajos que permitan al Consejo Jacobeo el cumplimiento de sus funciones.

Coordina la información conjunta que se recabe sobre el estado de conservación del Camino e impulsa su dinamización cultural ofreciendo servicios y actividades especialmente dirigidas a los peregrinos o personas interesadas en conocer el Camino en profundidad.