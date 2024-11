Puente con 75% de ocupación hotelera y "bastante movimiento" en la hostelería de A Coruña

Ya queda atrás uno de los últimos puentes vacacionales del año como es el de Todos los Santos. De aquí en adelante, el puente de diciembre será el que cierre el calendario de festivos hasta las Navidades.

En A Coruña, la climatología fue favorable ya no solo durante el puente, sino durante toda la semana en general. Este factor ayudó a que se produjeran reservas hoteleras de última hora y se alcanzara una ocupación del 75% en la ciudad, cuando la previsión era del 65%, según afirma el presidente de Hospeco, Agustín Collazos.

El perfil de turista que se ha acercado a A Coruña para pasar del puente de Todos los Santos ha sido en un 90% nacional. "Turista de las comunidades autónomas limítrofes, incluso de nuestra propia comunidad autónoma ha subido mucha gente del sur al norte", explica Collazos. Del poco porcentaje que ha habido de presencia internacional, la mayoría de ellos provenían de Portugal.

Por otro lado, la hostelería de la ciudad ha vivido "un fin de semana bastante bueno y con bastante movimiento", tal y como confirma el presidente de su asociación, Héctor Cañete. "El buen tiempo hizo que la gente se animase a salir un poco a las terrazas, a consumir más y estar hasta última hora".

El buen tiempo registrado en la ciudad, con temperaturas por encima de los 20 grados durante los tres días del puente y cielos despejados, hicieron que algunas personas, coruñeses y visitantes, se acercaran hasta las playas de la ciudad, con algunos valientes atreviéndose incluso a darse uno de los últimos baños del 2024 en el mar.

Previsiones

De cara al próximo puente de diciembre, cuando el festivo (6 de diciembre) volverá a caer en viernes, hostelería y hospedaje de A Coruña tienen previsiones encontradas. Los hoteles son cautos, porque aún queda un mes, pero al cuadrar bien los días son también positivos con sus previsiones. "En estos momentos creemos que puede ser más potente que el año pasado", afirma Agustín Collazos.

Por su parte, Héctor Cañete dice que "noviembre es un mes flojo por excelencia" en la hostelería de la ciudad y pone el foco "en las cenas de Navidad". Esto lo achaca a que "el tiempo no suele acompañar y es temporada baja", además de que en este puente "normalmente la gente marcha, no solemos ser un punto de atracción. Somos emisores de turistas, la gente no viene a A Coruña en esas fechas porque no hay nada realmente atractivo para venir en ese puente".