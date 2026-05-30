A Coruña acoge una competición de robótica educativa con medio centenar de estudiantes

Este sábado ha tenido lugar en el Muncyt de A Coruña la competición de robótica educativaWRO Galicia, enmarcada como fase regional en la World Robot Olympiad. Organizada por Arkitas Robótica, la cita reunió a medio centenar de estudiantes de entre 6 y 15 años.

El evento contó con el apoyo de Repsol, Cluster TIC y Baüp.

En la competición participaron equipos de dos o tres personas y propuestas elaboradas con la tecnología de Lego Education. El objetivo era diseñar y construir robots que aportasen soluciones innovadoras bajo el desafío 'Robots Meet Culture'.

También tuvo lugar el IV Campeonato Arkitas de Sumo Robótico, donde compitieron robots en un dohyo circular para poner a prueba su resistencia, diseño estructural y estrategia de empuje.

En la cita en el Muncyt participaron equipos de Galicia y de Asturias.

En la categoría RoboBasic ganó el equipo del colegio Montespiño de A Coruña, formado por Amelia Veiga, Teresa Rodríguez y Vega Díaz.

En Robomission-Start ganó el equipo asturiano Kraken Girls formado por Carla González, Sara Martín y Daniela Gulley; mientras que en Robomission-Rookie ganaron los integrantes de la Academia Logonautas de O Morrazo del equipo Pokebot formado por Xavier Pino y Joaquín Casal.

En la categoría Future Innovators Elementary y en la Junior vencieron respectivamente Luis Martino, Lorenzo García e Iyán Duque del Team Kraken y del equipo mekanik-Krakens: Simón Carpintero, Lucía Díaz y Rubén Menéndez.

Los equipos mejor clasificados obtendrán su pase directo a la final de la WRO España que, en esta edición, que tendrá lugar en Andorra la Vella los días 12 y 13 de septiembre. La final internacional será en Puerto Rico a primeros de diciembre.