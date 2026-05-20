A Coruña, la capital de la Inteligencia Artificial en el Noroeste

Contenido patrocinado

El mundo entero enfrenta el reto del desarrollo de la inteligencia artificial con una mezcla de precaución y curiosidad. En España, unas pocas ciudades se han destacado por ofrecerse abiertamente como polos de desarrollo para esta herramienta de futuro que vive en el presente. En Galicia, y en realidad en toda la región Noroeste, A Coruña se distinguió por su rapidez de acción en el incentivo de programas públicos, privados y mixtos en este campo. Todos los elementos necesarios (inversión pública, iniciativa privada, investigación académica…) han confluido en esta ciudad en los últimos tiempos, adelantándola por comparación a otras poblaciones nacionales de tamaño similar.

Tal y como apuntó la propia alcaldesa, Inés Rey, “la IA es una ventana recién abierta a la que a veces puede dar vértigo asomarse. Pero si las instituciones, desde lo local hasta supranacional, apostamos decididamente por un crecimiento sostenido y sostenible, será un gran instrumento de futuro que mejorará la calidad de vida de millones de personas. En eso trabaja el Concello desde lo municipal, potenciando al máximo nuestras posibilidades desde la responsabilidad”.

La cronología de la inteligencia artificial en A Coruña se remonta ya varios años. En algunas ocasiones con hitos relevantes que incluso se solapan. Pero se podría decir que, en un sentido amplio, el pistoletazo de salida fue la consolidación de la Cidade das TIC como gran centro de innovación y desarrollo de utilidades y aplicaciones de la IA a muy diversos entornos y contextos tanto de la empresa como de la Administración. Pero este ascenso meteórico de uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos de la historia de Galicia no se explicaría, a su vez, sin la apuesta decidida del Gobierno de Inés Rey por expandir el sector con los ojos puestos en el futuro.

Esta estrategia global y prolongada en el tiempo explica el empeño que puso desde el primer momento el ejecutivo municipal por conseguir que A Coruña se convirtiera —como de hecho se convertiría— en la sede estatal de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), que ya tiene los motores plenamente encendidos en la ciudad y se perfila como el gran árbitro y órgano regulador del uso de la IA en España, uno de los primeros órganos de este tipo creados en Europa. El objetivo a seguir, enmarcado en la hoja de ruta comunitaria que toda la Unión Europea busca definir de forma conjunta entre los países miembro, es conseguir que el desarrollo meteórico vaya siempre de la mano de un control riguroso.

Otra iniciativa de respaldo municipal que puso A Coruña en el mapa de la Inteligencia Artificial fue su selección para participar en el proyecto pionero internacional Sport4Dis. Este programa, impulsado con colaboración financiera de Google en cinco ciudades europeas, se centra en el perfeccionamiento de los usos de la IA para la planificación urbana, concretamente en ámbito de la movilidad. La idea, ya implantada de forma práctica a lo largo de los últimos años, es utilizar las más novedosas tecnologías para conseguir una mejor gestión de, por ejemplo, las Plazas de Movilidad Reducida, ofreciendo a los usuarios una experiencia en tiempo real que permita consultar la disponibilidad de plazas e identificar más rápidamente posibles ineficiencias o fallos de uso. Es decir, un avance hacia el uso concreto de IA en aquellas cuestiones de la gestión pública que afectan directamente al día a día de la gente.

Acto en la Cidade das TIC

Allocate, un cambio europeo

Otro punto de inflexión en la historia de la IA en A Coruña -quizás el más determinante por haber tenido incidencia directa o indirecta en muchos otros proyectos e ideas paralelos- fue la puesta en marcha de Allocate, un plan global de dinamización en este campo tecnológico que se apoya sobre los pilares de las financiaciones europea y municipal. Desde el Concello se presentó una candidatura de captación de inversión comunitaria que giró en torno a la solvencia y a la definición clara de objetivos concretos a corto, medio y largo plazo. No fue una tarea fácil, pero la ciudad acabaría siendo escogida en un proceso con mucha competencia. Finalmente, A Coruña recibió 4,4 millones de fondos de la UE, que fueron completados con una inversión municipal de más de 1 millón de euros, creando un fondo de recursos muy valioso para la creación de valor añadido y la integración de soluciones novedosas en la gestión pública.

Resultado de este empujón fue la sofsiticación del funcionamiento de BiciCoruña, un servicio que solo en 2025 acumuló casi 2 millones de trayectos y que se ha convertido en una insignia de la movilidad sostenible y asequible. Gracias a las aplicaciones paulatinas de procesos apoyados en tecnologías como la IA, se consiguieron mejorar sustancialmente los tiempos de balanceo entre estaciones y hacer una planificación de la distribución de vehículos acorde a predicciones cada vez más precisas y fiables. Y no es el único campo.

El Gobierno municipal también se ha afanado en los últimos años en aplicar las utilidades de la IA a áreas como la gestión de residuos, donde la necesidad de mejora es global para alcanzar los objetivos de reutilización, separación de desechos y recogida de basuras, tal y como recoge el Plan Municipal de Residuos puesto en marcha por el ejecutivo. “Desde el principio, este Gobierno tuvo claro que no quería quedarse atrás, porque perder este tren hoy puede suponer grandes riesgos mañana. Por eso, en colaboración con instituciones tanto públicas como privadas, estamos en continua búsqueda de nuevos terrenos donde la IA pueda traer un componente diferencial y aportar eficiencia”, valoró Inés Rey.

La otra pata del plan de apuesta económica municipal fue, y sigue siendo hasta la fecha, la expansión de la Cidade das TIC, desde donde operan compañías punteras en un sector creciente que centraliza en A Coruña más de la mitad de su actividad en Galicia. Fue en este complejo, concretamente de la mano del ITG, donde se desarrolló el primer laboratorio de inteligencia artificial para drones. O donde sigue creciendo el Centro de Servicios Avanzados (CSA), que fue el primer edificio de este gran ecosistema tecnológico y que sirve como punto de encuentro y formación para empresas que quieren integrar la IA a su actividad productiva.

Esta evolución, que no fue cosa de un día, fue posible gracias a la fluida relación que ha caracterizado desde el principio a la relación entre el Concello y la Universidade da Coruña, que a menudo traduce la inversión en investigación académica. Todos estos indicadores que señalan en la buena dirección fueron confirmados por la propia Unión Europea. De todas las candidaturas presentadas para recibir fondos destinados a la IA, tan solo dos ciudades españolas, -A Coruña y Salamanca-, de las 15 que llegaron a presentarse, superaron el proceso. Y el resultado fueron 4.416.998 euros salidos de los fondos FEDER. O lo que es la mismo, la financiación del 80 % del coste total del programa Allocate.

Cidade das TIC

Por esta vía se consiguió dar también grandes zancadas en la gestión del tráfico. Un ejemplo es el Centro Integral de Mobilidade (CIMOB), que introdujo la IA en su sistema de cámaras distribuido por toda la ciudad Esto permite a los equipos técnicos hacer un seguimiento detallado de la movilidad urbana, detectar infracciones y peligros para la seguridad con mayor precisión y rapidez. Un plan de inversión a gran escala que permitió, en definitiva, crear un clima de eclosión tecnológica del que se han beneficiado tanto la Administración como el sector privado, facilitando la gestión de grandes cantidades de datos y extendiendo el uso de herramientas de última generación que crean posibilidades económicas y técnicas nunca antes vistas.

“Somos una ciudad en crecimiento. Europea, abierta, cosmopolita y pionera. Queremos seguir siéndolo, y lo estamos demostrando con nuestro apoyo a iniciativas como la de Espacios de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes (EDINT), nuestra apuesta de más de 10 millones de euros para la continuidad de la Cidade das TIC y nuestra implantación decidida de los objetivos que nos marcamos con el programa Allocate. A Coruña, no hay duda, es la gran capital gallega de la inteligencia artificial. Pero mantener este rumbo y, sobre todo, para alcanzar todo nuestro potencial, necesitamos de la colaboración entre instituciones públicas más allá del color político y, por supuesto, de una interlocución fluida con el ámbito privado. Si todos los actores continuamos en esta sintonía, las posibilidades e futuro son inmensas”, añadió Inés Rey.