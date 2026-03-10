“Si solo usáis ChatGPT, una empresa no os contratará”: la advertencia de una profesora de IA gallega a sus alumnos

La inteligencia artificial está transformando la forma de trabajar, estudiar y producir conocimiento. Pero su uso también plantea nuevos retos para la formación de los profesionales del futuro.

La investigadora Verónica Bolón, profesora de la Universidade da Coruña y experta en inteligencia artificial, lanzó una advertencia clara a sus estudiantes durante el Foro Mujeres Referentes de Quincemil.

“Si solo usáis ChatGPT, una empresa no os contratará”.

Bolón explicó que muchos alumnos confían cada vez más en herramientas de inteligencia artificial para resolver ejercicios o tareas académicas, algo que puede acabar perjudicando su aprendizaje.

El riesgo para los perfiles junior

La profesora relató que, en una conversación con estudiantes de ingeniería informática, muchos se mostraban convencidos de que su futuro laboral estaba asegurado.

Sin embargo, ella les planteó una pregunta directa: si una empresa puede obtener las mismas respuestas simplemente consultando un chatbot, ¿por qué iba a contratar a alguien que solo sabe utilizar esa herramienta?

“Podéis utilizar la inteligencia artificial, porque os hace más productivos”, explicó. “Pero también tenéis que aprender a hacer las cosas por vosotros mismos”.

Según la investigadora, algunos estudios ya apuntan a que los perfiles junior, recién graduados, podrían ser los más afectados por esta transformación del mercado laboral.

Una herramienta, no un sustituto

Bolón insiste en que la inteligencia artificial no debe verse como una amenaza inevitable para el empleo, sino como una herramienta que puede aumentar la productividad de los trabajadores.

El reto, a su juicio, será aprender a combinar el uso de estas tecnologías con habilidades humanas como la creatividad, el pensamiento crítico o la capacidad de resolver problemas.

“Quien domine la inteligencia artificial será más productivo”, señala. “Pero la creatividad y el valor añadido humano seguirán siendo necesarios”.

Por eso, concluye, el verdadero desafío para las nuevas generaciones no será evitar la inteligencia artificial, sino aprender a utilizarla sin depender completamente de ella.

El foro Mujeres Referentes Quincemil 2026

La reflexión se produjo durante la mesa redonda “Liderazgo femenino en 2026”, celebrada en el marco del Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026. El encuentro reunió en A Coruña a directivas, emprendedoras y profesionales de diferentes sectores para analizar los avances y desafíos del liderazgo femenino en ámbitos como la industria, la energía, la tecnología o la sostenibilidad. Este evento celebrado en el Club Cámara Noroeste de A Coruña ha contado con el apoyo del Concello da Coruña y el patrocinio de Vegalsa-Eroski, Resonac, Xeal, Afigal y Royal Bliss.