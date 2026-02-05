El temporal obliga a los ministros Albares y Óscar López a cancelar su visita a A Coruña

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el de Transformación Digital y de la Fundación Pública, Óscar López, han cancelado su participación en la clausura de la tercera cumbre mundial sobre Inteligencia Artificial responsable en el ámbito militar (REAIM 2026) en A Coruña debido al temporal.

Ambos tenían previsto estar hoy jueves en la ciudad herculina para participar en este congreso que reúne desde ayer a más de 25 delegaciones internacionales con más de 600 congresistas. Fuentes gubernamentales han confirmado que ninguno de ellos ha podido llegar a A Coruña porque, tras embarcar en el avión, tuvieron que regresar a Madrid.

Precisamente, la ministra de Defensa, Margarita Robles, tuvo que aterrizar ayer en Santiago de Compostela debido a las condiciones meteorológicas, que impidieron que lo hiciese en A Coruña como estaba previsto. Robles iba a participar en la inauguración del evento, lo que no fue posible debido al contratiempo con el vuelo.

Un congreso internacional

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el de Defensa, junto al Ayuntamiento de A Coruña, lideran la organización en España de esta cumbre, que ha reunido a representantes de gobiernos, industria, mundo académico y sociedad civil.

Con sesiones plenarias y mesas redondas, se ha estructurado en aspectos como los fundamentos técnicos de la IA responsable en el ámbito militar; las aplicaciones reales o la gobernanza, con el debate de cuestiones como percepción pública y confianza social, operaciones cibernéticas y guerra electrónica o nuevas fronteras con la IA y su impacto estratégico.

REAIM es una iniciativa internacional (impulsada por Corea del Sur y Países Bajos, a la que se ha sumado España) que promueve el intercambio de ideas para avanzar en la identificación de principios para un uso correcto de la Inteligencia Artificial.