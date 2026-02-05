Agentes de IA: una conferencia online gratuita sobre el futuro del trabajo

La inteligencia artificial está evolucionando rápidamente hacia modelos más autónomos y sofisticados, capaces no solo de responder consultas, sino también de planificar, ejecutar tareas y tomar decisiones en entornos complejos. En este nuevo escenario tecnológico, los agentes de IA emergen como una herramienta clave para transformar los procesos de trabajo, mejorar la eficiencia operativa y redefinir la relación entre personas y sistemas inteligentes dentro de las organizaciones.

Para profundizar en este nuevo paradigma, el Campus Fundación Luckia, en colaboración con MIOTI Tech & Business School, organiza la conferencia online "Agentes de IA: el nuevo socio digital en tu organización", que será impartida por Juan Carlos Pérez el jueves 12 de febrero de 2026, de 16:00 a 17:30 horas (España).

Prospectiva estratégica

Durante la sesión se abordará la evolución de la inteligencia artificial hasta la aparición de los agentes inteligentes, explicando qué los diferencia de otras soluciones basadas en IA y por qué representan un salto cualitativo en la automatización de procesos. Los participantes conocerán qué es realmente un agente de IA, cuáles son sus componentes fundamentales y cómo se integran capacidades como la memoria, la planificación, la toma de decisiones y la interacción con herramientas externas.

Asimismo, se analizará el impacto que estos sistemas están teniendo en distintos sectores, así como su potencial para convertirse en auténticos socios digitales capaces de colaborar con equipos humanos en tareas complejas, repetitivas o estratégicas, mejorando la productividad y optimizando recursos.

Diseño de futuros

La conferencia también ofrecerá una visión práctica sobre cómo construir agentes de IA desde cero, mostrando el proceso de diseño, desarrollo e implementación de este tipo de soluciones. A través de ejemplos reales, se ilustrará cómo estos sistemas pueden adaptarse a diferentes contextos de negocio y evolucionar en función de los objetivos y necesidades de cada organización.

Este enfoque permitirá comprender cómo los agentes de IA no solo automatizan tareas, sino que abren nuevas posibilidades para la innovación, la escalabilidad de operaciones y la creación de modelos de trabajo más flexibles, inteligentes y orientados al futuro.

Sobre el ponente

Juan Carlos Pérez cuenta con una sólida formación en inteligencia artificial y negocio, con un Máster en Deep Learning y Big Data, un MBA por ICEX-CECO y la certificación CFA Certificate in ESG Investing. Es cofundador de Aerya.AI y Vestigium Capital, compañías centradas en el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial para optimizar procesos y apoyar la toma de decisiones estratégicas.

A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado cargos directivos en empresas tecnológicas de diferentes sectores, liderando proyectos relacionados con automatización, experiencia de cliente y transformación digital. Además, es profesor de IA Agents en MIOTI Tech & Business School, donde forma a profesionales en el diseño y aplicación práctica de agentes inteligentes en entornos reales de negocio.

Esta iniciativa forma parte del esfuerzo y compromiso de Fundación Luckia por acercar el conocimiento más actualizado a profesionales que quieran formarse y adaptarse a un entorno cada vez más complejo.