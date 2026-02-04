El 091 coordina en A Coruña la seguridad para la cumbre sobre el uso de la IA en el ámbito militar

La Policía Nacional coordina desde este martes las dos jornadas de la III Cumbre Internacional sobre el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito militar (Responsible AI in the Military Domain, REAIM) a través del Centro de Coordinación Cooperativa (Cecor).

Este órgano, constituido ayer martes, centralizará el mando de todas las unidades implicadas para garantizar el normal desarrollo del evento y la seguridad de las delegaciones internacionales de alto nivel que asisten e intervienen.

El encuentro se llevará a cabo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña (Palexco) y contará con la participación prevista de 40 delegaciones de nivel ministerial, procedentes del ámbito militar y civil. También asistirán delegaciones técnicas y más de 1.500 representantes de los sectores empresarial y tecnológico.

La Jefatura Superior de Policía de Galicia y la Comisaría General de Seguridad Ciudadana ha realizado un trabajo de planificación diseñando el correspondiente dispositivo de seguridad con el fin de garantizar el correcto desarrollo del evento. En la sede de la jefatura ha quedado establecido un Cecor desde el que se dirigen, coordinan, gestionan y movilizan todos los recursos inmersos en este operativo.

En este dispositivo de seguridad participarán funcionarios de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, Unidad de Intervención Policial (U.I.P), Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de A Coruña, Unidad Especial de Guías Caninos, Unidad Especial de Subsuelo y Protección Ambiental, Unidad de Seguridad Privada, Brigada Móvil, TEDAX y Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de A Coruña.

Varias patrullas policiales y agentes de paisano se desplazaron esta mañana a los hoteles de la ciudad donde se alojan participantes en la cumbre para hacer labores de inspección en la zona y escolta a los vehículos que los desplazan hasta Palexco.