Un estudio presentado en A Coruña alerta de que la IA transformará los Recursos Humanos en tres años

Los próximos tres años serán determinantes para el impacto de la inteligencia artificial en la gestión de Recursos Humanos, según concluye un estudio que se presentará este jueves en la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña (ERLAC).

El análisis corre a cargo de Santi García, analista y asesor en RR. HH., cofundador del Future for Work Institute, con sede en Barcelona.

El estudio, titulado Los profesionales de RR. HH. ante los desafíos de la IA, se elabora de forma anual desde 2023, lo que ha permitido identificar las principales transformaciones en curso, así como las tendencias y expectativas de futuro ante la aceleración tecnológica.

Según García, aunque los cambios más profundos "están aún por llegar", ya comienzan a detectarse señales claras de transformación.

El experto explica que, de acuerdo con los resultados de la encuesta, profesionales de distintos perfiles dentro de Recursos Humanos ya perciben novedades, pero será en el plazo de tres años cuando la incidencia de la IA sea muy significativa en la función de personas y en la toma de decisiones estratégicas dentro de las organizaciones.

Santi García, con una amplia trayectoria internacional en el ámbito de los Recursos Humanos, es autor y coautor de diversos libros especializados.

Su obra más reciente es "Recursos Humanos: ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Claves para una función de Personas con impacto estratégico", publicada en 2025.

La presentación del estudio se enmarca en la programación del Máster en Recursos Humanos y People Analytics de ERLAC y, de manera excepcional, se ha abierto tanto a estudiantes como a profesionales, debido al interés y la actualidad del tema.

El encuentro comenzará a las 16:30 horas en las instalaciones del centro universitario.