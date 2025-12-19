El museo Domus de A Coruña incorporará cuatro módulos interactivos sobre Inteligencia Artificial

La Domus de A Coruña prepara una importante renovación de su exposición permanente con la instalación de cuatro nuevos módulos interactivos dedicados a la Inteligencia Artificial (IA).

Esta iniciativa forma parte del proyecto "Viaje al Centro de la Inteligencia Artificial", que pretende acercar a la ciudadanía los principios, aplicaciones y retos éticos de esta tecnología llamada a transformar la sociedad.

Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo, señaló que "la renovación y actualización de los Museos Científicos es una de las premisas que nos encargó nuestra alcaldesa, Inés Rey, con el objetivo de que A Coruña siga siendo referente en la divulgación del conocimiento".

Los nuevos módulos estarán distribuidos en diferentes áreas temáticas de la Domus, integrándose en la narrativa expositiva existente: genética, nutrición y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), neurociencia y la propia imagen.

Cada módulo combinará contenidos científicos rigurosos con experiencias interactivas, permitiendo al público experimentar cómo la IA actúa como herramienta de apoyo en ámbitos como la salud, la investigación o la creatividad.

Además, todos incluirán un apartado específico sobre AI for Good, que destacará el uso responsable y socialmente beneficioso de la inteligencia artificial.

Impulsado por el Ayuntamiento, el proyecto responde a la misión educativa de la Domus y a las tendencias internacionales en museología científica, apostando por experiencias participativas, multisensoriales y orientadas al pensamiento crítico.

La instalación de los módulos cuenta con un presupuesto global de 79.881,48 euros, financiado con fondos propios y una aportación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).