A Coruña impulsa la Ciudad de las TIC con la primera aportación del plan de inversión

El Ayuntamiento de A Coruña da un nuevo paso decisivo en el desarrollo de la Ciudad de las TIC tras aprobar este miércoles, en Xunta de Gobierno Local, la transferencia de la primera partida presupuestaria comprometida para impulsar la rehabilitación de los edificios cedidos a la Universidade da Coruña y las obras de urbanización de su entorno.

Esta aportación económica se enmarca en el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la UDC, ratificado en el Pleno del pasado mes de junio, que establece una inversión municipal total de 11,2 millones de euros hasta el año 2028, distribuida por anualidades.

El objetivo es convertir este ámbito en un polo estratégico de innovación, conocimiento y desarrollo tecnológico para la ciudad y para el conjunto del área metropolitana.

Con la aprobación de este acuerdo, el Ayuntamiento hará efectivo el primero de los pagos, que asciende a 500.000 euros, destinados a iniciar las actuaciones previstas tanto en la rehabilitación de los inmuebles como en la mejora y adecuación de los espacios públicos colindantes, un paso clave para activar el proyecto sobre el terreno.

El calendario económico del convenio contempla que a partir del año 2026 se consignen 3,5 millones de euros por ejercicio, de forma continuada, hasta completar la inversión total comprometida en 2028.