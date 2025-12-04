A Coruña habla de la huella de carbono: "Nadie quiere una planta de acero al lado de casa, pero sí un centro comercial"

La huella de carbono: ese concepto en torno al que giran a diario las conversaciones de quienes trabajan en sostenibilidad, pero que aún pasa desapercibido para gran parte de la sociedad, pese a que existe un "riesgo de no retorno". "Son las consecuencias de nuestras acciones", resumía en pocas palabras Héctor Martínez, director de Green Transition & Sustainable Strategy de NTT DATA España, este miércoles en una charla celebrada en la sede de Afundación de A Coruña.

Y aunque la conversación comenzó con un diagnóstico algo fatídico, las intervenciones de Álex Blanco, director de Desarrollo y Tecnología (I+D+i) en Genesal Energy, y Javier Castiñeira, Global HSSE Coordinator & People Manager de Resonac Graphite, aportaron un tono más esperanzador, repleto de lecciones sobre cómo la industria puede transformarse, adaptarse y encontrar nuevas vías para convivir con el entorno.

El impacto ambiental, la competitividad entre países y el papel de las personas en la transformación sostenible fueron los ejes del último encuentro organizado por Quincemil y NTT Data, que reunió a dos referentes industriales con fuerte presencia en A Coruña.

Presentada por Pablo Grandío, director de Quincemil y Treintayseis, Castiñeira fue descrito como "un cargo global desde A Coruña", subrayando el peso internacional que la compañía da a su sede de A Coruña. En el caso de Blanco, recordó el auge mediático de Genesal tras el apagón de abril: "El mejor marketing que se podía hacer fue el apagón", dijo entre risas, subrayando el rol de la empresa como referente en generadores.

El título del encuentro —Más allá de la huella de carbono. El nuevo pacto entre industria, sociedad y medio ambiente— marcó la necesidad de ampliar el debate más allá del CO₂, incluyendo biodiversidad, competencia global, talento e innovación.

Con este foco abrió Héctor Martínez la sesión. Martínez puso el foco también en la pérdida de biodiversidad, "con especies que desaparecen a diario", la escasez de agua a nivel global —"Aunque en Galicia no tengamos ese problema", reía" — y el papel fundamental de las personas en la transición. Desde ahí, cedió la palabra a las empresas para conocer qué están haciendo frente al cambio climático.

Resonac: el grafito como pieza clave del mayor proceso de reciclaje del mundo

Desde Resonac Graphite la sostenibilidad está en el día a día: su tecnología ayuda a reciclar el acero. Desde los años sesenta llevan en la industria. Javier Castiñeira comenzó explicando el papel central del grafito artificial siendo este para él "un material asombroso y único": "Somos parte imprescindible del proceso de reciclaje más grande del mundo".

El grafito que producen, compuesto en un 99,9% por carbono, soporta temperaturas superiores a los 1.000 grados y hace posible que la chatarra vuelva a convertirse en acero sin perder calidad. Esa industria, recuerda Castiñeira, está en el centro de todos los planes globales de descarbonización.

Pero el camino no es sencillo. "Nuestros principales competidores están en China o India, donde las reglas del juego son distintas. En India los costes salariales son diez veces menores y el coste energético mucho más bajo".

Encuentros Tecnológicos Quincemil NTT DATA Enrique Romanos Tardío

Una parte importante del coste del grafito europeo proviene precisamente de evitar emisiones. "Solo hay un motivo para poner una chimenea alta en una planta... Nosotros invertimos para que esa polución no llegue al ambiente. Ese esfuerzo —el 25% del coste del producto— aquí cuenta, fuera no", comenta Castiñeira lanzando al aire la manera de producir en países como lo son China.

Castiñeira alertó también de la velocidad con la que Europa está abordando la descarbonización. Ante su percepción "es más rentable tirar lo que hay y construir una planta nueva en otro país que adaptar las que tenemos en Europa. Estamos viendo todas las consecuencias de hacer las cosas demasiado deprisa".

La cultura del consumo

"Nadie quiere una planta de acero al lado de casa, que es imprescindible, pero si un centro comercial, por ejemplo. En Europa nos hemos acostumbrado al outsourcing de lo que no nos gusta. Y mientras compramos en plataformas como Shein, estamos contribuyendo a que nuestros hijos no trabajen en la industria local dentro de unos años, como puede ser Indite", plantea de forma clara.

Encuentros Tecnológicos Quincemil NTT DATA Enrique Romanos Tardío

La resiliencia energética como pieza del puzle sostenible

Álex Blanco centró su intervención en los sistemas de generación de emergencia, una tecnología clave tanto para la industria como para la ciudadanía: "Los grupos electrógenos son máquinas que, si todo va bien, no funcionan, pero cuando pasa algo son la única solución inmediata. Mientras tengan combustible, pueden mantener operativas instalaciones críticas".

Recordó episodios recientes como la DANA, donde la inundación de subestaciones dejó a miles de personas sin suministro: "Ahí la alternativa es inmediata: los grupos electrógenos son los que devuelven la energía cuando la red cae".

Blanco insistió en que no existe una única tecnología que vaya a resolver la transición energética. "En otras aplicaciones podremos usar diésel sintético, gases renovables o incluso combustibles procedentes de purines. Hay muchas fuentes y ninguna puede prevalecer sobre todas las demás".

Para el de Genesal hay una solución clara: "Necesitamos explorar múltiples caminos a la vez".

Las claves del futuro

A lo largo del encuentro, las tres voces coincidieron en que la sostenibilidad no es solo tecnología: es cultura, educación y personas. La Inteligencia Artificial pasó a un segundo plano. Castiñeira fue sincero al decir que en su empresa no la trataban demasiado: "Buscamos el razonamiento de una persona".

Ante ello, Blanco reivindicó el valor de "pensar global y actuar local" con proyectos aplicables a escalas pequeñas. También destacó la importancia del talento joven, citando casos de estudiantes que, gracias a la cátedra que mantiene Genesal, han desarrollado proyectos reales dentro de la empresa. Mencionando a alumnas como Uxía, que desde Santiago pudo materializar su proyecto de fin de grado en la propia empresa.

Javier Castiñeira, Global HSSE Coordinator & People Manager en Resonac Graphite Spain Enrique Romanos Tardío

Por su parte, Castiñeira subrayó la necesidad de atraer y retener talento cualificado: "Nadie va a diseñar una solución de automatización si no es capaz de razonar. Primero hay que traer personas capaces; lo demás viene después".

La empresa ha creado incluso una cátedra que ha permitido que un investigador coruñés en Cambridge regrese para desarrollar un área de investigación clave.

Un pacto necesario y urgente

Las industrias coruñesas representadas —desde el grafito que sostiene el reciclaje del acero hasta los generadores que garantizan la resiliencia eléctrica— muestran que el camino hacia un modelo más sostenible debe ser multi-solución, colaborativo, global en visión y local en acción. Pero, sobre todo, humano.