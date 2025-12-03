Tecnología para salvar el clima: los Encuentros Tecnológicos Quincemil NTT DATA cierran el año mirando más allá de la huella de carbono

Vuelven los Encuentros Tecnológicos Quincemil NTT DATA y lo hacen con su quinta -y última- sesión del año, esta vez centrada en un tema que ya marca la agenda de empresas e instituciones: cómo la tecnología puede ayudar a medir y cumplir la huella climática.

La cita será el miércoles 3 de diciembre a las 19:30 horas en el Espacio Avenida Abanca, en pleno corazón de los Cantones de A Coruña. La inscripción es gratuita.

A lo largo de este 2025, los encuentros han explorado desde el futuro de la realidad extendida al papel de la IA generativa, el impacto social de la tecnología o la necesidad de un uso responsable de los datos. En esta última sesión, titulada “Más allá de la huella de carbono”, se analizará el nuevo pacto entre industria, sociedad y medioambiente, y cómo la tecnología puede convertirse en un verdadero catalizador de ese cambio.

Para ello, contaremos con dos referentes del tejido empresarial coruñés:

Álex Blanco, director de Desarrollo y Tecnología (I+D+i) en Genesal

Javier Castiñeira, Global HSSE Coordinator & People Manager en Resonac Graphite Spain

La mesa estará moderada por Héctor Martínez González, director de Green Transition & Sustainable Strategy en NTT DATA España.

Como siempre, tras el debate habrá un rato para cañas y networking, sello de identidad de los Encuentros Tecnológicos Quincemil. Puedes apuntarte de forma gratuita desde este enlace.