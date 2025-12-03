Galicia acogerá este mes el evento sobre computación cuántica más importante de Europa

Santiago de Compostela acogerá los días 17 y 18 de diciembre la International Quantum Business Conference organizada por Fsas Technologies (Fujitsu), CESGA y la Xunta de Galicia, con ponentes de todo el mundo para hablar sobre el futuro de esta tecnología

Galicia se convertirá los días 17 y 18 de diciembre de 2025 en uno de los grandes puntos de referencia europeos para la computación cuántica con la celebración de la II International Quantum Business Conference, un evento que reunirá a más de 300 profesionales, investigadores, empresas tecnológicas y responsables públicos. La cita tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Santiago de Compostela.

Organizada por Fsas Technologies (Fujitsu), la Xunta de Galicia y el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), la conferencia aspira a consolidar a Galicia como un actor relevante en el ecosistema cuántico europeo, en un momento de fuerte crecimiento para la innovación tecnológica en la comunidad.

La inscripción es completamente gratuita y puede hacerse desde esta página web.

Una agenda diseñada para situar a Galicia en la vanguardia de la computación cuántica y la supercomputación para IA

La programación combina sesiones empresariales, científicas y demostraciones tecnológicas estructuradas en tres grandes bloques:

Business Track , centrado en aplicaciones reales de la computación cuántica en automoción, banca, salud y fintech.

, centrado en aplicaciones reales de la computación cuántica en automoción, banca, salud y fintech. Scientific Track , con ponencias sobre algoritmos cuánticos, comunicaciones seguras, quantum machine learning y metodologías híbridas cuántico-clásicas.

, con ponencias sobre algoritmos cuánticos, comunicaciones seguras, quantum machine learning y metodologías híbridas cuántico-clásicas. Quorum Side Event, que mostrará los avances del ecosistema estatal de innovación cuántica a través de iniciativas como QUORUM, con la participación de Gradiant, CESGA o GAIN .

Entre los contenidos destacados figuran la presentación de la Galician Quantum Network, la explicación de la línea de comunicaciones cuántica CESGA–VQCC (actualmente la más larga del Estado) y un caso de uso industrial liderado por la planta de Stellantis Vigo, que ya emplea tecnologías derivadas de la computación cuántica para optimizar procesos de fabricación.

La agenda incluye también una visita al CESGA y al computador cuántico QMIO, así como una ruta guiada por el casco histórico de Santiago, pensada para los asistentes internacionales que se acercarán a la capital gallega durante las dos jornadas del encuentro.

Asistentes en la edición 2024 de la IQBC

Una maqueta que acerca el futuro cuántico al presente

Uno de los elementos más llamativos del congreso será la exhibición de una maqueta del ordenador cuántico de Fsas Technologies (Fujitsu), basada en la hoja de ruta tecnológica mostrada en la documentación del evento (p.17). La maqueta ilustra la evolución prevista hacia máquinas de 256, 1.024 y más de 10.000 qubits, así como su integración con sistemas de supercomputing tradicionales mediante arquitecturas híbridas cuántico-HPC.

Este modelo permitirá al público visualizar de manera tangible cómo son los sistemas cuánticos reales —incluyendo módulos criogénicos y componentes internos del procesador— ofreciendo una experiencia divulgativa difícil de obtener fuera de laboratorios o centros especializados. La pieza complementará las sesiones de Fujitsu Research, que abordarán el estado actual y los retos futuros del sector.

Shintaro Sato, Vicepresidente Ejecutivo y Responsable del Quantum Laboratory de Fujitsu Research en su intervención en la edición de 2024 de la IQBC

Ponentes de referencia internacional

El cartel incluirá más de 50 ponentes de todo el mundo, entre los que destacan:

Shintaro Sato , responsable del Quantum Laboratory de Fujitsu Research.

, responsable del Quantum Laboratory de Fujitsu Research. Christian Trefzger , Comisión Europea (DG CNECT), experto en política cuántica europea.

, Comisión Europea (DG CNECT), experto en política cuántica europea. Enrique Sánchez Bautista , EU Quantum Flagship, que presentará la estrategia comunitaria en tecnologías cuánticas.

, EU Quantum Flagship, que presentará la estrategia comunitaria en tecnologías cuánticas. Carmen Cotelo , directora de la Axencia Galega de Innovación (GAIN).

, directora de la Axencia Galega de Innovación (GAIN). Lois Orosa , director del CESGA.

, director del CESGA. Investigadores de universidades punteras como TU Delft, Exeter, Sheffield y a referentes del ecosistema gallego como Marcos Curty (UVigo), Almudena Justo (Fsas Technologies) o Luis Pérez Freire (Gradiant).

Cierre institucional y networking en el Oca Puerta del Camino

El congreso finalizará con un acto institucional y un cóctel de networking en el Hotel Oca Puerta del Camino, reforzando la colaboración entre empresa, administración y centros de investigación en un sector llamado a transformar la industria en la próxima década.

Los interesados pueden apuntarse en esta página web.