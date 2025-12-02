Llega a A Coruña un nuevo encuentro gratuito con ponentes de primer nivel y "afterwork" posterior

El año entra en su recta final, pero lo hace con una agenda de ocio de lo más completa en A Coruña, con propuestas que van desde actividades para los más pequeños hasta eventos pensados para quienes quieren ampliar sus conocimientos en el ámbito tecnológico.

Precisamente, Quincemil y NTT Data ya tienen todo preparado para su último encuentro tecnológico del año. La cita será el miércoles 3 de diciembre, a las 19:30 horas, en el Espacio Avenida Abanca, en los Cantones de A Coruña. La entrada es gratuita y las inscripciones pueden realizarse a través de este enlace.

Dos expertos de primer nivel y cañas posteriores al evento

Bajo el título 'Más allá de la huella de carbono: el nuevo pacto entre industria, sociedad y medioambiente', la jornada estará centrada en cómo la tecnología contribuye al cumplimiento de los objetivos climáticos.

En este último encuentro tecnológico del año, los ponentes analizarán también cómo la tecnología está facilitando que las empresas cumplan más rápidamente sus objetivos de compromiso medioambiental y transición verde.

Para ello, Quincemil y NTT Data contará con dos expertos de primer nivel: Álex Blanco, director de Desarrollo y Tecnología (I+D+I) de Genesal; y Javier Castiñeira, Global HSSE Coordinator & People Manager de Resonac Graphite.

Además, el debate estará moderado por Héctor Martínez González, director de Green Transition & Sustainable Strategy de NTT DATA España.

El encuentro, que se desarrollará en pleno centro de A Coruña, en el Espacio Avenida Abanca, abrirá sus puertas a las 19:00 horas para que los asistentes puedan ir acomodándose. A partir de ahí, el evento tendrá lugar entre las 19:30 y las 20:45 horas, con unas cañas posteriores en el Copacabana.

De este modo, los asistentes disfrutarán de un rato de charla y networking en un ambiente más distendido.

Tras abordar diferentes temas como el futuro de la realidad extendida, el uso responsable de los datos e incluso el potencial de la Inteligencia Artificial (IA) generativa, Quincemil y NTT DATA pondrán el broche de oro al año con el encuentro 'Más allá de la huella de carbono: el nuevo pacto entre industria, sociedad y medioambiente".

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de este enlace.