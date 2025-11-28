Datos e IA para transformar negocios: una conferencia online gratuita explica los modelos Data-Driven

Los datos y la Inteligencia Artificial han dejado de ser una promesa futurista para convertirse en palancas reales de transformación en todo tipo de sectores. Las organizaciones están replanteando sus modelos operativos, sus procesos y su manera de tomar decisiones, impulsadas por la necesidad de extraer valor del dato y construir ventajas competitivas sostenibles en un entorno dinámico y altamente demandante.

Para profundizar en este proceso, el Campus Fundación Luckia, en colaboración con ISDI, organiza la conferencia online "Organizaciones Data-Driven", que será impartida por Miguel Gómez el martes 02 de diciembre, de 16:00 a 17:30 horas (España).

En esta sesión se analizará cómo las compañías más avanzadas han comprendido que adoptar tecnologías de datos e IA no es suficiente si no va acompañado de una transformación organizativa profunda. La transición hacia un modelo Data-Driven implica revisar estructuras de gobierno, redefinir roles, fortalecer capacidades analíticas y reimaginar procesos donde la información se convierta en el eje central de la toma de decisiones.

Capacidades de Data e IA: ¿Qué es necesario para operar con datos?

Durante la conferencia se abordará cómo las empresas pioneras están construyendo infraestructuras y competencias capaces de sostener un uso estratégico del dato. Este avance engloba tanto el desarrollo de plataformas tecnológicas robustas como la distribución de capacidades analíticas entre perfiles especialistas y equipos de negocio. Se explorarán las tendencias actuales en arquitecturas de datos, el papel de la IA como acelerador de valor y las nuevas demandas de conocimiento que requieren los profesionales para trabajar en entornos donde la información es un activo esencial.

Procesos clave para la correcta gestión de iniciativas de Data & IA

El verdadero impacto surge cuando el dato se integra de manera fluida en los procesos operativos y decisionales. Las organizaciones que han logrado avanzar en esta dirección han redefinido roles que combinan visión tecnológica y entendimiento del negocio, han establecido modelos de gobierno que equilibran democratización y responsabilidad, y han diseñado mecanismos de priorización que permiten identificar qué iniciativas de IA aportan mayor impacto real. La conferencia explorará cómo estos elementos se articulan para generar flujos de trabajo más ágiles, transparentes y orientados a resultados, reforzando una cultura del dato capaz de sostener la transformación a largo plazo.

Sobre el ponente

Miguel Gómez es Senior Manager en Accenture dentro del equipo de Enterprise AI Value Strategy de la unidad de Data & AI. Desde 2018 ha asesorado a directores de Transformación y CDO’s en estrategias de datos, analítica e inteligencia artificial para compañías líderes en España y Europa. Su trayectoria de más de trece años en consultoría abarca proyectos de definición de modelos operativos, evaluación de iniciativas de IA, creación de productos basados en datos y programas de gestión del cambio orientados a la cultura del dato. Además, colabora desde hace más de tres años con ISDI impartiendo formación en Data-Driven Consulting y conferencias especializadas para organizaciones.

Innovación orientada al valor

Esta conferencia se integra en las iniciativas del Campus Fundación Luckia para impulsar el desarrollo profesional y promover un uso responsable, estratégico y transformador de las tecnologías de datos e inteligencia artificial. Un espacio concebido para acompañar a las organizaciones en la construcción de modelos más ágiles, más informados y más capaces de afrontar los retos del presente y del futuro.