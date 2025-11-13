Galicia intensifica la colaboración con Cataluña para potenciar las fábricas de inteligencia artificial

Galicia intensificará la colaboración con Cataluña con el objetivo de potenciar las dos únicas fábricas europeas de Inteligencia Artificial que habrá en España.

El consejero de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, participó este jueves en Barcelona en una jornada de trabajo en materia de I+D+i, para compartir experiencias entre ambas comunidades autónomas y establecer sinergias y futuras colaboraciones.

Con este fin, el representante del Gobierno gallego visitó el Barcelona Supercomputing Center (BSC). Este centro será, junto con el CESGA (Centro de Supercomputación de Galicia), una de las instituciones que albergarán una de las 19 nuevas fábricas europeas de inteligencia artificial. Esto convierte a España en uno de los tres únicos países que contará con dos factorías de IA.

El objetivo del viaje del consejero es conocer de primera mano el modelo catalán, continuar intercambiando estrategias en esta materia entre ambos territorios y evaluar posibles colaboraciones tanto a nivel administrativo como de capacidades entre sistemas de investigación. Da continuidad a la visita realizada a Galicia el pasado mes de octubre por la consejera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat.

El representante de la Xunta agradeció a su homóloga catalana este encuentro y puso en valor el trabajo de la Generalitat en materia de I+D+i. "Es importante conocer otros modelos, supone un refuerzo para mejorar nuestras políticas públicas", señaló Román Rodríguez, quien se refirió al encuentro como “una oportunidad para establecer colaboraciones, especialmente en computación cuántica e inteligencia artificial”.

En la visita, el consejero estuvo acompañado por la directora de la Agencia Gallega de Innovación, Carmen Cotelo; por el director científico del CESGA, Lois Orosa; y por el responsable del equipo de Cuántica del CESGA, Andrés Gómez Tato.

Galicia y Cataluña son las dos únicas comunidades de España que van a contar con fábricas de IA, lo que pone de manifiesto el importante trabajo desarrollado en el campo de las tecnologías profundas por ambas comunidades.

"Es un hito que debemos aprovechar y estrechar nuestras colaboraciones", afirma Román Rodríguez, quien destaca que esa colaboración entre el BSC y el CESGA ya es real a través de la Red Española de Supercomputación, algo que se intensificará ahora a través de las factorías europeas.