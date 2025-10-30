El control de la IA, a debate en A Coruña: "La ley nos marca las reglas del juego"

Desde hace algo más de un año, Europa cuenta con su propia Ley de Inteligencia Artificial, un reglamento que establece las normas para su desarrollo e implementación. Esta regulación es, para empresas e instituciones, la que marca las "reglas del juego" y determina aspectos como la innovación.

En este escenario, el control sobre la inteligencia artificial y los datos fue el protagonista de un nuevo Encuentro Tecnológico Quincemil NTT DATA, celebrado este miércoles en el Espacio Avenida Abanca ante algo más de un centenar de personas y que comenzó con una bienvenida a cargo de Pablo Grandío, director de Quincemily de Treintayseis.

El cuarto encuentro del año siguió el hilo de temas anteriores como el futuro de la realidad extendida, el potencial de la IA generativa y cómo usar la tecnología para el bienestar social. En esta nueva entrega, los participantes en la mesa fueron Lois Orosa, director científico del Cesga (Centro de Supercomputación de Galicia); Ramón Penedo López, director de Transformación y TIC Quirónsalud Galicia y Mercedes Fernández, responsable de la estrategia de IA en Hijos de Rivera.

Durante la misma —moderada por Juan José López Llamas, senior manager de Data y Analytics en NTT Data—, se retomaron viejos debates como la compatibilidad entre el desarrollo tecnológico y las normativas o las brechas entre la formación universitaria y las habilidades necesarias en el mundo empresarial.

Encuentro Tecnológico Quincemil NTT Data celebrado en el Espacio Avenida Abanca. Enrique Romanos Tardío

Además, los ponentes presentaron casos de uso, muchos de los cuales ya en funcionamiento, que muestran con ejemplos concretos cómo se está aplicando el análisis de datos a este nivel y explicaron cómo hacen frente a los principales retos.

Innovación vs regulación

La conversación partió de una reflexión: ¿Pueden convivir la innovación y la regulación? "La necesidad de innovar está clara, pero es obligatorio cumplir la normativa", razonó Mercedes Fernández, puntualizando que el equilibrio se encuentra "teniendo muy claro qué casos de uso queremos hacer y qué riesgo queremos asumir". Por ello, "estamos en un proceso educacional para todos. La ley nos da las reglas del juego que nos permiten a todos, a quienes hacemos desarrollamos modelos y a quienes los usan, estar tranquilos".

A esto, Ramón Penedo añadió que una normativa común permite establecer "la cancha de juego y en qué podemos innovar y en qué no". Sin embargo, esto difiere según el mercado, ya que países como Estados Unidos o China no cuentan con tantas regulaciones como Europa, por lo que sugiere la necesidad de una normativa a escala mundial.

Por su parte, Lois Orosa afirmó estar de acuerdo con la regulación, algo que ve totalmente compatible con la innovación ya que esta permite "asegurar una IA confiable, segura y transparente. Mejorar los modelos de IA no se trata solo de mejorar su precisión y para cumplir con la regulación hace falta innovación", aseguró.

Lois Orosa, director científico del Cesga (Centro de Supercomputación de Galicia) en el Encuentro Tecnológico Quincemil NTT Data. Enrique Romanos Tardío

En este mismo sentido, el director científico del Cesga considera que la regulación sirve precisamente de "garantía" para generar modelos más confiables con procesos de auditoría fiables y transparentes.

Confianza en la gestión de datos

La confianza en la gestión de los datos de los usuarios fue otra de las cuestiones abordadas. En el caso del ámbito sanitario, como sucede con Quirónsalud, los datos con los que se trabaja tienen una sensibilidad mayor. Por eso, como explicó Penedo, "todos los datos que utilizamos están disociados para el entrenamiento", con sus posteriores comprobaciones y supervisión humana para descartar alucinaciones. Cuando los datos son de un paciente "es muy importante tener los consentimientos informados".

En el caso del Cesga, Orosa adelantó que están trabajando en un proyecto para obtener datos para la investigación creando un "espacio de datos con un sistema en el que aquellas personas u organizaciones que meten los datos en este espacio tengan la seguridad de que son suyos, de que los comparten con quien quieran y de que lo hacen de manera confiable".

Cuando la información con la que se trabaja es sensible, los datos sintéticos "son una necesidad" al permitir la elaboración de modelos, siempre teniendo en cuenta el riesgo de una peor representación.

Retos pendientes

Pese a las dificultades con las que llega cada nueva tecnología, los ponentes estuvieron de acuerdo en señalar que la implementación en las propias compañías es el mayor reto.

En Hijos de Rivera, Fernández señaló que el mayor desafío pasa por "su implantación y que funcione y se convierta en una realidad para la compañía".

Con ella coincidió Penedo, que situó los obstáculos en la cultura empresarial. "Muchas veces los profesionales o los hospitales no terminan de entenderlo", admitió. Como solución, proponen un acompañamiento a la implementación combinándola con la formación. "En unos años no habrá profesional médico que no la use", se aventuró a predecir el director de Transformación y TIC Quirónsalud Galicia.

Mercedes Fernández, responsable de la estrategia de IA en Hijos de Rivera en el Encuentro Tecnológico Quincemil NTT Data. Enrique Romanos Tardío

Ante esta situación, desde el Cesga ofrecen proyectos y asesorías a investigadores y empresas con el objetivo de adoptar tecnologías de vanguardia como la IA.

Otra problemática a la que se enfrentan tanto instituciones como empresas está en la brecha entre la formación que se da en las universidades y las necesidades reales de las compañías para cubrir puestos como gestor de proyectos, científico de datos avanzado o desarrollador especializado en la IA.

"Los temas están obsoletos. La educación no va al mismo ritmo que la innovación", valoró Penedo. Por ese motivo, los tres coincidieron en señalar la relevancia de la variedad de perfiles y la apuesta por formar desde las propias empresas a los trabajadores.

Recomendaciones personalizadas, historiales clínicos más completos y fábricas de IA

La implementación de la inteligencia artificial no es cosa del futuro y ya se está traduciendo en casos de uso. En Hijos de Rivera cuentan con varios, algunos de ellos en fase piloto, orientados a la recomendación de productos para los clientes de la empresa o con la creación de un portal para empleados con herramientas de asistencia.

En los hospitales Quirón, la aplicación de la IA pasa por distintos ámbitos como el administrativo en la gestión de citas. Otro más llamativo apuesta por volver al "face-to-face" entre médico y paciente, limitando el uso de ordenadores. Para ello, proponen transcribir las conversaciones entre ambos prescindiendo así de los PCs, "que eran una barrera física". La transcripción se acompaña de una propuesta de consulta, todo ello "con informes legibles para los pacientes".

Ramón Penedo López, director de Transformación y TIC Quirónsalud Galicia en el Encuentro Tecnológico Quincemil NTT Data. Enrique Romanos Tardío

Penedo también abordó otro posible uso con el objetivo de personalizar la historia clínica incorporando datos de los wearable que usen los pacientes, como smartwatches o contadores de pasos.

En el Cesga, los proyectos de este tipo se remontan a hace casi 8 años. Un ejemplo vino de la mano de Finsa, en donde el trabajo conjunto permitió mejorar los procesos de producción en sus factorías usando la inteligencia artificial. "A día de hoy seguimos con este proyecto y el factor diferencial es que ha influido en su producción de manera muy significativa. Ha llegado de manera integral", apuntó Orosa.

Otra iniciativa del centro es la reciente incorporación de una fábrica europea de inteligencia artificial. "Somos una de las únicas 19 que hay en Europa y una de las dos que hay en España", destacó Orosa, detallando que en este caso el foco se pone en el concepto One Health, que combina salud humana, animal y ambiental y contará con servicios para empresas.

Factorías de este tipo están detrás de la inversión europea para desarrollar modelos que hagan frente a otros de China o Estados Unidos como ChatGPT y DeepSeek y mejorar así su competitividad sin dejar de lado la regulación.

El quinto y último Encuentro Tecnológico Quincemil NTT Data de 2025 tendrá lugar el miércoles 3 de diciembre. Para el siguiente habrá que esperar hasta febrero del 2026, cuando estos encuentros regresen a la agenda.