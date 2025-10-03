El futuro de la alimentación: "La Biotecnología va a cambiar lo que nos llevemos a la nevera"

Las ciencias biológicas y la tecnología se funden en la Biotecnología con el fin de crear o modificar productos o procesos con objetivos específicos. "Es una gran desconocida, transversal, muy compleja de entender".

Así presentó esta conjunción de disciplinas el investigador, responsable de I+D de Hijos de Rivera y presidente del Clúster Bioga, José Vilariño, en la mesa redonda La oportunidad de la Biotecnología en el primer Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia, organizado este jueves por Quincemil y el Centro Tecnológico ITG. Conversó con él la directora de Comunicación y Sostenibilidad de Vegalsa-Eroski, Gabriela González.

"Estamos relativamente bien en Galicia en el campo de la Biotecnología", dijo Vilariño, "somos la segunda comunidad en creación de empresas biotecnológicas", aunque matizó que el ámbito de las tecnologías punteras "es cada vez más global".

"Bioga intenta dar apoyo no solo a las grandes empresas sino a todas aquellas ideas que puedan salir de la Universidad, de centros tecnológicos o de estudiantes brillantes". Es la forma de consolidar ecosistemas sectoriales.

Gabriela González y José Vilariño en la mesa redonda sobre Biotecnología del Foro CTV

La dificultad de esa consolidación se resume en esta sentencia: “El I+D que necesita este campo requiere inversiones milmillonarias”.

Vilariño destacó que la Biotecnología en el ámbito de la alimentación cambiará en los próximos años “lo que nos vamos a llevar a la nevera”. "A la hora de la verdad ya estamos metiendo desarrollos biotecnológicos en nuestras neveras. Está por ver qué pasará con la proteína alternativa, la fermentación de precisión, la carne cultivada...".

El experto recalcó que esta tecnología "permite que tengamos una alimentación más saludable". "No hablamos de prolongar la vida, pero sí tener muchos más años en un muy buen estado de salud. En la alimentación, la Biotecnología tiene mucho que decir".

Vilariño defiende la calidad de los productos alimenticios gallegos y apoya que su alcance y repercusión se extiendan: "Si estamos tan bien posicionados en esto, ¿por qué no podemos tener la alimentación del futuro, que nuestros productos se posicionen para ser los mejores?".

Uso "a mansalva" de la IA

El presidente del Clúster Bioga contó que trabaja con la Inteligencia Artificial (IA) desde hace más de 20 años, "aunque antes se llamaba de otra forma". Su utilización actual "a mansalva" en el campo de la Biotecnología permitirá, incidió, "desarrollos impensables".

"El futuro que viene es tremendo. Al principio, en modelizaciones para ver el comportamiento de moléculas con determinadas enzimas humanas, con computación tardábamos varios días en hacer ensayos, ahora nos lleva minutos. La modelización de proteínas que antes abarcaba una tesis de cuatro años, ahora se puede hacer en 15 minutos en una nube, con la descarga de una estructura de cualquier proteína del organismo humano", explicó Vilariño.

El experto comentó que la proteína que más crece a nivel mundial es la de cerdo y vaca, debido en gran parte a que países como China e India se están incorporando a su proteína. Esto eleva el precio, "lo hace cada vez más insostenible", por lo que "se hacen necesarias otras fuentes de proteína que se sumen al consumo global a nivel mundial", fuentes que permitan una alimentación y una forma de vida más saludables.