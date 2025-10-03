El "Future Thinking" para anticipar el cambio: una conferencia online gratuita ofrece las claves

En un contexto global marcado por la incertidumbre y el cambio constante, cada vez más organizaciones se preguntan no solo cómo responder a los retos del presente, sino también cómo prepararse para los del mañana. En este escenario, el pensamiento de futuros - conocido como Future Thinking - emerge como una competencia estratégica clave para anticiparse, adaptarse y liderar con visión.

Conscientes de ello, el próximo jueves 9 de octubre a las 16:00 horas el Campus Fundación Luckia, en colaboración con ISDI Digital Business School, organiza la conferencia online "Future Thinking como herramienta estratégica" con el experto futurista Dionís Guzmán para explorar cómo el Future Thinking puede ayudar a las organizaciones a anticipar escenarios y prepararse para entornos de cambio constante.

Anticipar para transformar

El encuentro tiene como objetivo principal ofrecer herramientas y metodologías que permitan a las organizaciones - y también a los profesionales - anticipar escenarios futuros, detectar señales de cambio, interpretar tendencias emergentes y diseñar futuros posibles y deseables sobre los que basar sus decisiones estratégicas.

Guzmán abordará el impacto de las tres grandes revoluciones que están redefiniendo nuestro tiempo: la ecológica, la económica y la tecnológica. Según el experto, estas transformaciones exigen que las empresas repiensen su estructura, su cultura organizacional y, sobre todo, su propuesta de valor.

Además, explicará cómo la resistencia natural al cambio - un fenómeno conocido como neofobia - supone un desafío añadido que solo puede superarse desarrollando nuevas competencias: adaptabilidad, aprendizaje continuo y visión sistémica.

De lo complicado a lo complejo: anticipación y madurez organizacional

La sesión también abordará cómo gestionar la diferencia entre lo complicado y lo complejo: mientras lo primero admite soluciones técnicas, lo segundo exige enfoques colaborativos y dinámicos. Además, Guzmán presentará el modelo de madurez organizacional, que permite identificar si una empresa se limita a reaccionar (changeproof) o si es capaz de anticiparse y adaptarse con agilidad (futureproof).

Aquí es donde el Future Thinking cobra especial relevancia: se trata de una disciplina que combina herramientas como el análisis PESTEL, la detección de señales débiles, la elaboración de escenarios prospectivos y la exploración de tendencias para construir narrativas de futuro que orienten la acción en el presente.

¿Cómo participar?

Para asistir a esta conferencia online es necesario apuntarse en la web de Fundación Luckia. La inscripción es gratuita y puede realizarse aquí.

Esta propuesta refleja la apuesta de Fundación Luckia por ofrecer formación gratuita, actualizada y orientada a la acción, promoviendo el desarrollo de capacidades clave para que directivos, profesionales y emprendedores puedan anticipar cambios y afrontar los desafíos de la era digital.