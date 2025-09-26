A Coruña reúne a expertos mundiales en el primer congreso internacional de neurotecnología

A Coruña se convirtió hoy en epicentro internacional del debate sobre el futuro del cerebro humano con la celebración del primer congreso de neurotecnología a nivel mundial, una cita pionera que reunió a científicos, juristas y personalidades de referencia para abordar los retos que plantean los avances en este campo.

El encuentro, impulsado por el centro tecnológico ITG junto al Centre for Neurotechnology and Law (CNL), contó con el apoyo institucional del Concello de A Coruña, la Facultad de Derecho de la UDC, el Colegio de Abogados de A Coruña, la Real Academia de Medicina de Galicia y CCS Abogados.

La jornada fue inaugurada por la alcaldesa Inés Rey, el exalcalde y decano de la Facultad de Derecho de la UDC, Xulio Ferreiro, el presidente de ITG, Antonio Couceiro, y el fundador de CNL y Cerebralink, Harry Lambert.

Los neurocientíficos Cristina Nombela y Javier Díaz-Nido presentaron investigaciones de vanguardia que parecen sacadas de ciencia ficción: cerebros artificiales, copias digitales de la mente, decodificación del habla, intervención en la percepción humana o incluso la posibilidad de una telepatía digital.

Estas innovaciones abren nuevas perspectivas médicas y científicas, pero también generan interrogantes éticos y jurídicos de enorme calado, cuestión que centró buena parte del debate.

Un espacio para la reflexión legal y ética

A lo largo del día participaron expertos como el exministro de Justicia Francisco Caamaño, el australiano Allan McCay —miembro de la Comisión Australiana de Derechos Humanos y Neurotecnología—, y el abogado español especializado en esta materia, Ángel Judel. Entre todos abordaron cuestiones clave: ¿cómo regular la neurotecnología? ¿qué derechos deben protegerse ante su desarrollo?