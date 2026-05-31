Ana Bujaldón, empresaria y presidenta de Fedepe: "La igualdad no puede convertirse en una estrategia cosmética"

Empresaria, experta en comunicación estratégica, presidenta de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) y madre. Ana Bujaldón Solana conoce de primera mano cómo funcionan las estructuras empresariales y las dinámicas de liderazgo.

Tiene claro cuando las mujeres participan en la toma de decisiones de una compañía, las cosas cambian. Un cambio que, en muchas ocasiones, no existe. Hay muchas mujeres que se siguen encontrando con bareras para llegar a puesto de dirección.

"Hemos avanzado muchísimo en el discurso, pero la realidad todavía no avanza a la misma velocidad", asegura en esta entrevista a Quincemil cuando le preguntamos por los avances en materia de igualdad y liderazo femenino en el sector empresarial. "Todavía existe una mirada muy masculina sobre el liderazgo". añade, la presdiente de FEDEPE, organización que esta semana celebró en A Coruña una cumbre participativa centrada en la lucha contra la violencia de género y la construcción de entornos más igualitarios y seguros.

A lo largo de tres décadas, Ana ha trabajado con grandes compañías y muchas, dice, todavía confunden divesidad con marketing. Por ello destaca el papel que desarolla FEDEPE, que "ha abierto camino en las últimas décadas al liderazgo femenino”

-FEDEPE se ha consolidado como una de las entidades de referencia en España en defensa del liderazgo femenino. ¿Cuál crees que ha sido la principal aportación de la Federación en estos años?

Creo que FEDEPE ha conseguido algo muy importante: transformar una reivindicación histórica en una cuestión estratégica para el futuro de la economía y de la sociedad. Durante años se hablaba del liderazgo femenino casi como un tema “de mujeres”. Hoy sabemos que es una cuestión de competitividad, innovación y calidad democrática.

Hemos demostrado que cuando las mujeres participan en los espacios de decisión, las organizaciones cambian. Cambia la forma de liderar, de escuchar, de gestionar el talento y de entender el impacto social de las empresas.

En FEDEPE hemos sido y somos una voz firme, independiente y constante. Hemos creado red, influencia y capacidad de transformación real. Y lo hemos hecho dando visibilidad al talento femenino cuando todavía muchas mujeres lideraban en silencio. En FEDEPE hemos abierto camino en las últimas décadas al liderazgo femenino promoviendo mujeres referentes en todos los campos. Precisamente este año celebramos la XXXV edición de los Premios FEDEPE, más de tres décadas reconociendo a mujeres líderes, directivas y empresarias que han abierto camino y se han convertido en referentes para nuevas generaciones.

Pero además de visibilizar, hemos querido acompañar. Impulsamos programas vinculados al emprendimiento, la empleabilidad y el liderazgo femenino, especialmente dirigidos a mujeres con mayores dificultades de acceso al mercado laboral.

Y también hemos entendido que la influencia es clave para transformar la realidad. FEDEPE participa en espacios como el Consejo de Participación de las Mujeres del Ministerio de Igualdad, el Observatorio de Igualdad de RTVE y cuenta con estatus consultivo ante ECOSOC de Naciones Unidas. Además, formamos parte cada año de la delegación oficial de España en la CSW de Nueva York.

Porque la igualdad no avanza sola. Necesita liderazgo, presencia y capacidad de influir allí donde se toman las decisiones.

-Llevas desde 2009 al frente de FEDEPE. ¿Cómo ha evolucionado el debate sobre igualdad y liderazgo femenino en el ámbito empresarial durante este tiempo?

Hemos avanzado muchísimo en el discurso, pero la realidad todavía no avanza a la misma velocidad. Hoy prácticamente nadie se atreve a cuestionar públicamente la igualdad. El problema es otro: pasar de las palabras a los hechos. Porque una cosa es hablar de diversidad y otra compartir realmente el poder.

En estos años también hemos visto avances importantes en el plano normativo, como la Ley de Paridad en España o las directivas europeas que impulsan una mayor presencia de mujeres en consejos de administración y espacios de decisión. Son pasos importantes y necesarios. Pero al mismo tiempo sigue habiendo empresas cotizadas que todavía no cuentan con ninguna mujer en sus consejos de administración. Y eso demuestra que el problema no era falta de talento femenino, sino resistencia al cambio.

Además, persisten cuestiones estructurales muy preocupantes. La brecha salarial continúa existiendo, especialmente en posiciones de alta dirección, y muchas mujeres siguen encontrando más obstáculos para acceder a puestos de responsabilidad o crecer profesionalmente en igualdad de condiciones.

También ha evolucionado mucho la conversación pública. Antes hablábamos casi exclusivamente de conciliación. Hoy hablamos de corresponsabilidad, salud mental, inteligencia artificial, sesgos algorítmicos, violencia digital o liderazgo humanista.

Por eso creo que estamos en un momento decisivo. Hemos conseguido que la igualdad entre en la agenda pública y empresarial, pero ahora toca algo mucho más difícil: transformar culturas, inercias y modelos de poder que llevan décadas funcionando igual.

Y hay un dato que me parece demoledor: según ONU Mujeres, al ritmo actual harán falta más de 130 años para alcanzar la igualdad plena en el mundo. Eso significa que no podemos conformarnos con pequeños avances ni pensar que los derechos conquistados son irreversibles.

-Muchas veces se habla del “techo de cristal”, pero usted también ha mencionado en otras ocasiones los frenos invisibles. ¿Cuáles son hoy las principales barreras que siguen encontrando las mujeres para acceder a puestos de decisión?

Todavía existe una mirada muy masculina sobre el liderazgo: disponibilidad absoluta, hiperpresencia y modelos de poder muy tradicionales. Y ahí muchas mujeres siguen sintiendo que tienen que demostrar constantemente que merecen estar.

Además, los cuidados continúan pesando de manera muy desigual. Las mujeres siguen dedicando muchas más horas al trabajo no remunerado, al cuidado familiar y a las responsabilidades domésticas. Esa diferencia se traduce en alrededor de 780 horas anuales adicionales de trabajo no remunerado asumidas por las mujeres, el equivalente a más de un mes completo de jornada laboral. Y eso tiene consecuencias directas en las carreras profesionales, en las oportunidades de promoción y también en el desgaste físico y emocional.

Pero también existen frenos culturales más silenciosos: interrupciones constantes, menor reconocimiento de autoridad o reuniones donde siguen dirigiéndose al hombre aunque la mujer sea quien lidera realmente el proyecto.

Recuerdo perfectamente el caso de una joven premiada FEDEPE del ámbito de la innovación que nos contaba que vivía de forma constante cómo en reuniones con empresas muchos seguían mirando a su compañero masculino para validar sus decisiones, cuando ella era quien dirigía la empresa. Eso desgasta. Y ahí las mujeres también hemos aprendido algo importante: hay líneas que no se pueden permitir cruzar. El respeto profesional no debería seguir siendo una batalla diaria.

-El Barómetro FEDEPE refleja que muchas mujeres continúan percibiendo obstáculos para alcanzar posiciones de alta responsabilidad. ¿Qué está fallando todavía en las organizaciones?

Efectivamente, el V Barómetro FEDEPE vuelve a reflejar una realidad preocupante: 3 de cada 4 mujeres ve limitado su acceso a puestos de alta responsabilidad y 8 de cada 10 encuestadas perciben que sigue existiendo brecha salarial en la alta dirección.

Muchas mujeres sienten que tienen que demostrar constantemente más resultados, más disponibilidad o más preparación para ser consideradas igual de válidas. También seguimos viendo cómo determinados espacios informales de poder continúan siendo exclusivamente masculinos. A veces las barreras no están en las normas escritas, sino en dinámicas culturales muy arraigadas: quién participa en ciertas conversaciones, quién recibe visibilidad, quién es propuesto para liderar proyectos estratégicos o quién tiene acceso a las redes de influencia internas.

Por eso creo que el gran reto ya no es únicamente incorporar talento femenino, porque ese talento existe y está sobradamente preparado. El reto es transformar estructuras y culturas empresariales para que las mujeres no tengan que seguir rompiendo techos cada vez que avanzan un paso más en su carrera profesional.



-¿Considera que todavía existe una mirada excesivamente masculina en la forma de diseñar políticas públicas o modelos de liderazgo?

Sí, porque durante décadas se diseñaron estructuras pensando en trayectorias masculinas tradicionales. Organizaciones construidas para personas con disponibilidad total y sin carga de cuidados.

Pero la sociedad real es otra. Y las mujeres han ayudado precisamente a ampliar la mirada sobre qué significa liderar.

Cuando las mujeres participan en la toma de decisiones aparecen temas que antes eran invisibles: salud femenina, corresponsabilidad, bienestar emocional, prevención de violencia, impacto social o conciliación real.

Y además se produce algo muy interesante: cuando el liderazgo transformador demuestra resultados, más personas se suman. Muchas veces incluso hombres que empiezan a incorporar más mujeres a posiciones de responsabilidad porque entienden que mejora los equipos y las organizaciones.

La igualdad se convierte en convicción. Ahí es donde se produce el cambio de verdad.

-Desde FEDEPE también impulsan iniciativas de sensibilización contra la violencia de género, como el Proyecto 0. ¿En qué consiste exactamente este programa?

Proyecto 0: Igualdad, diversidad y respeto nace de una idea muy clara: la violencia de género no puede abordarse únicamente desde la justicia, las instituciones, la reacción o la condena. Hay que trabajar mucho antes, como sociedad, desde la prevención, la educación y la implicación colectiva.

En FEDEPE quisimos impulsar una iniciativa diferente, abierta y participativa, capaz de generar conversación, reflexión y también propuestas concretas.

Precisamente en la última cumbre participativa celebrada en A Coruña, junto a AECO en la Fundación Paideia, reunimos a representantes institucionales, juristas, asociaciones, profesionales y ciudadanía en torno a una metodología innovadora basada en inteligencia colectiva y dinámicas colaborativas.

Participaron expertas como la fiscala delegada de Violencia de Género en Galicia, María Elena Steinger, la jurista Verónica Pérez Outumuro y Maribel Martínez de Murguía, medallista olímpica y especialista en liderazgo y transformación social, que facilitó la jornada. Y algo muy importante: no fue un evento para escuchar pasivamente, sino para implicarse, compartir experiencias y construir soluciones entre todos.

Porque la violencia de género no es un problema privado ni exclusivamente femenino. Es un desafío social que requiere compromiso colectivo, corresponsabilidad y una cultura basada en el respeto, la igualdad y la tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia.

"La igualdad debería medirse por los presupuestos, las promociones, los salarios y los espacios de poder. La igualdad real empieza cuando las mujeres dejan de ser una excepción en esos lugares" Descripción del sumario...

-En los últimos años muchas compañías han incorporado discursos sobre igualdad y diversidad. ¿Existe el riesgo de que algunas iniciativas se queden solo en marketing o reputación?

Sí, y creo que la sociedad es cada vez más consciente de ello. La igualdad no puede convertirse en una estrategia cosmética ni en un simple ejercicio de reputación. Hemos pasado del “pink washing” al “equality washing”: empresas que comunican diversidad de forma impecable, pero donde las decisiones importantes siguen tomándose de manera muy homogénea. Y eso se nota muchísimo.

La coherencia entre palabra y acción es clave. Porque las mujeres detectan rápidamente cuándo una organización cree de verdad en el talento femenino y cuándo simplemente está construyendo una imagen moderna hacia fuera.

La pregunta es quién tiene poder real dentro de la organización, quién lidera los proyectos estratégicos y quién participa en las decisiones que definen el futuro de la empresa. Porque la igualdad debería medirse por los presupuestos, las promociones, los salarios y los espacios de poder. La igualdad real empieza cuando las mujeres dejan de ser una excepción en esos lugares.

Y además creo que estamos entrando en una etapa distinta: las nuevas generaciones ya no buscan solo empresas rentables; quieren organizaciones coherentes con sus valores y comprometidas de verdad con el impacto social que generan.

-¿La conciliación sigue recayendo principalmente sobre las mujeres o percibe un cambio generacional en este aspecto?

Existe un cambio generacional esperanzador, especialmente entre muchos hombres jóvenes que entienden mucho mejor la corresponsabilidad. Pero la conciliación sigue teniendo rostro de mujer.

Las mujeres siguen dedicando muchísimas más horas al cuidado y al trabajo invisible. Y eso tiene impacto directo en su salud, en su tiempo personal y en sus oportunidades profesionales.

Muchas mujeres han vivido durante años haciendo auténtico “pino puente” para llegar a todo. Y creo que es importante decirlo sin idealizarlo.

-Has trabajado con empresas, instituciones y organizaciones de muy distintos ámbitos. ¿Qué caracteriza a los liderazgos más transformadores?

Los liderazgos más transformadores son los que generan impacto más allá de sí mismos. Personas capaces de abrir camino para otros.

No son necesariamente los más autoritarios ni los que más hablan. Muchas veces son quienes escuchan mejor, quienes crean equipos más diversos y quienes entienden que liderar no es acumular poder, sino multiplicar talento.

Creo que el liderazgo del futuro será mucho más humano, más colaborativo y más consciente. Y sinceramente, las mujeres tienen muchísimo que aportar en esa nueva forma de liderar.

-Has desarrollado una carrera de alta responsabilidad en ámbitos tradicionalmente muy masculinizados. ¿Ha sentido en algún momento que tenía que demostrar más que otros para ser escuchada o reconocida?

Sí, absolutamente. Y creo que muchas mujeres se sentirán identificadas con eso.

En determinados entornos todavía existe una exigencia adicional hacia las mujeres. Llegar más preparadas, demostrar más solvencia, hablar con más datos… como si tuviéramos que validar constantemente nuestra presencia.

Pero también he aprendido algo importante con los años: no puedes permitir que eso te haga sentir pequeña. Hay momentos en los que hay que poner límites y dejar claro que determinadas líneas no se cruzan.

Las mujeres no necesitamos pedir permiso para liderar. Necesitamos espacios donde nuestro liderazgo se reconozca con normalidad.

"Hay más referentes que antes, pero todavía seguimos llegando tarde al reconocimiento de muchas mujeres extraordinarias" Descripción del sumario...

-Como empresaria, directiva y madre de dos hijos, ¿cómo has vivido el equilibrio entre la vida profesional y personal?

En mi caso fui madre joven, y probablemente eso también me dio energía para compatibilizar muchas cosas. Lo he vivido con naturalidad, con esfuerzo y con renuncias personales, pero también con muchísima felicidad. Nunca quise elegir entre ser madre y mantener mi independencia económica y profesional.

Siempre digo que la vida no consiste en quitar cosas de la mochila, sino en aprender a que entren sin perder quién eres. A mí me ayudó muchísimo el deporte, la naturaleza y tener dos hijos muy alegres que también me enseñaron a relativizar.

-Desde tu experiencia, ¿crees que hoy existen suficientes referentes femeninos visibles en la empresa y la economía como para inspirar a las nuevas generaciones?

Hay más referentes que antes, pero todavía seguimos llegando tarde al reconocimiento de muchas mujeres extraordinarias.

La historia está llena de científicas, inventoras y líderes cuyos nombres prácticamente desaparecieron del relato oficial. Ahí están casos como Rosalind Franklin, fundamental en el descubrimiento del ADN, o Hedy Lamarr, pionera de tecnologías que hoy están detrás del wifi y el bluetooth.

Ha habido enormes logros femeninos que simplemente no se contaron igual.

Por eso los referentes importan tanto. Porque cuando una niña ve a una mujer liderando, investigando o dirigiendo una gran empresa, entiende que ese espacio también le pertenece.

En FEDEPE llevamos más de tres décadas visibilizando ese talento a través de los Premios FEDEPE. Y este año celebramos precisamente su XXXV edición. Porque el talento femenino siempre ha estado ahí. Lo que faltaba muchas veces era foco, reconocimiento y memoria colectiva.