Los expertos coinciden: "Se aconseja que la temperatura en el interior del coche sea de entre 20 y 23 grados"

Durante la época estival, los desplazamientos por carretera aumentan considerablemente debido a las vacaciones. La mayoría de las personas dedica tiempo a planificar el viaje, qué visitar, dónde comer, qué planes hacer... Sin embargo, es habitual dejar en un segundo plano un aspecto fundamental: comprobar el estado del vehículo antes de emprender el viaje.

Las altas temperaturas no solo afectan a las personas, sino también al funcionamiento del coche. El calor puede provocar un desgaste de diferentes partes del vehículo y aumentar el riesgo de averías o incluso accidentes. Por ello, es recomendable revisar los neumáticos, la batería, el aire acondicionado o los niveles de líquidos para evitar contratiempos.

Consejos de la DGT para los viajes de verano por carretera

En lo que va de verano, Galicia ya ha registrado varias olas de calor, con temperaturas superiores a las habituales en varios puntos en comparación con años anteriores. Además, diferentes zonas de España permanecerán en alerta por calor extremo, por lo que extremar las precauciones es fundamental, también cuando se viaja por carretera.

Con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes y averías durante los desplazamientos estivales, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha publicado una serie de recomendaciones para viajar con seguridad y evitar que un imprevisto arruine las vacaciones.

Se trata de algunos consejos sencillos que pueden marcar la diferencia entre disfrutar del viaje sin problemas o comenzar -o terminar- las vacaciones con una avería o accidente.

Lo primero que recomienda la DGT es "revisar el vehículo antes de salir a la carretera". Para ello, puedes llevar el coche a un taller y dejar la revisión en manos de un profesional o, si el vehículo ha pasado recientemente una inspección, comprobar por tu cuenta "el estado de los neumáticos y que la presión del aire es acorde a la carga del vehículo".

Además, también es aconsejable "planificar la ruta con antelación".

Si el trayecto es largo, lo más recomendable es "parar cada 200 kilómetros o cada dos horas". Estas pausas son imprescindibles para evitar el cansancio y las distracciones al volante. Según recuerda la DGT, el cansancio "aumenta nuestro tiempo de reacción, empeora la toma de decisiones y reduce la visión periférica".

Asimismo, es preferible viajar durante la madrugada, las primeras horas de la mañana o al atardecer y "evitar conducir en las horas más calurosas del día".

Ten en cuenta que los expertos afirman que "lo aconsejable es que la temperatura en el interior del coche sea de entre 20 y 23 grados", ya que un exceso de calor dentro del coche puede aumentar hasta un 20% el riesgo de sufrir un accidente.

Por último, para mantener la atención durante todo el trayecto, es imprescindible "evitar las comidas copiosas", "mantenernos hidratados" y "usar gafas de sol y los parasoles del vehículo para evitar deslumbramientos".

Si sigues estas recomendaciones, tanto las relacionadas con el estado del vehículo como las dirigidas al conductor, tendrás muchas más posibilidades de disfrutar de un viaje de ida y vuelta sin contratiempos. Y, por encima de todo, recuerda conducir sin prisas y respetando siempre las normas de circulación.