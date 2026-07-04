Los primeros vehículos de SAIC llegarán a Ferrol en un buque la próxima semana

Un coche de MG, marca de SAIC. David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha informado este sábado en un vídeo en sus redes sociales que la próxima semana llegarán los primeros vehículos de SAIC a Ferrol en un barco.

Estas "primeras demostraciones logísticas" continúan avanzando el que será un proyecto clave para la economía de Ferrolterra y de Galicia.

Rueda ha definido el desembarco de la compañía china como una ventana para abrir nuevas oportunidades y la consolidación de Galicia como un territorio atractivo para invertir.

La elección de SAIC no fue casual. Para el presidente autonómico los motivos estuvieron en la "solvencia técnica e industrial, estabilidad institucional y garantías. La Galicia Calidade".

En términos de empleo, su llegada significará 200 millones de euros de inversión y la creación de 2.300 puestos de trabajo entre las sedes de Ferrol y As Pontes.

Así, los trámites siguen avanzando mientras que Rueda recuerda que la llegada de esta empresa será un antes y un después para las comarcas, con el objetivo de constituir aquí un hub industrial y logístico, así como para Galicia.