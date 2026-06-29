Las gasolineras gallegas critican la "incertidumbre constante" tras el anuncio del Gobierno

El sector de las estaciones de servicio en Galicia ha reaccionado con cautela y malestar al anuncio del Gobierno sobre nuevas medidas para abaratar el coste de los combustibles, a la espera de conocer el contenido definitivo de la normativa.

El portavoz de la Federación Galega de Estacións de Servizo, Miguel Ángel Salceda, ha señalado a Quincemil que la valoración del sector no podrá hacerse con rigor hasta que la medida se publique oficialmente. "Tenemos que esperar a que salga el BOE para que nuestros expertos lo analicen a fondo y valorarlo porque en la rueda de prensa han quedado muchísimas lagunas", ha explicado.

Salceda insiste en que el problema principal no es únicamente el contenido de las medidas, sino la forma en la que se comunican y se implementan. En este sentido, denuncia que el sector se enfrenta de forma recurrente a cambios normativos que deben interpretarse en plazos muy reducidos, lo que complica la operativa diaria de las estaciones de servicio.

"De momento nuestra postura es de cabreo ante la incertidumbre a la que se somete constantemente a las estaciones de servicio", ha trasladado el portavoz, que subraya el malestar acumulado entre los profesionales del sector ante lo que consideran una falta de planificación en la comunicación institucional.

En la misma línea, Salceda ha criticado la velocidad con la que, según su visión, se trasladan e implementan este tipo de decisiones: "Ya es recurrente el enterarnos el último día, a la carrera, de medidas que tenemos que interpretar y aplicar en cuestión de unas pocas horas".

Desde el sector se insiste en que la principal preocupación es la falta de tiempo para adaptar sistemas, procedimientos y operativa interna cada vez que se introducen cambios regulatorios relacionados con los precios o la fiscalidad de los carburantes.

A la espera de la publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado, FEGAES mantiene una posición de análisis prudente, aunque marcada por el malestar, y reclama que en futuras decisiones se tenga en cuenta la operativa real de un sector que, recuerdan, trabaja con márgenes ajustados y alta dependencia de la agilidad normativa.