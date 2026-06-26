Nuevo paso para la llegada de SAIC a Ferrol: la Xunta somete a información pública el proyecto

La Xunta de Galicia somete a información pública el proyecto y el estudio de impacto ambiental del complejo industrial para la producción y distribución de vehículos eléctricos e híbridos que la compañía china SAIC Motor Corporation Limited proyecta construir en el puerto exterior de Ferrol. La iniciativa, declarada Proyecto Industrial Estratégico (PIE), establece una inversión cercana a los 197 millones de euros.

El trámite ha sido publicado este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), según recoge Europa Press, y abre un plazo de 30 días hábiles para que personas físicas o jurídicas puedan consultar la documentación y presentar alegaciones antes de la autorización administrativa del proyecto.

La actuación corresponde a la primera fase del plan de implantación de SAIC en Galicia y se desarrollará en el puerto exterior de Ferrol. El complejo industrial de más de 100.500 metros cuadrados centrará su actividad en el ensamblaje, el control de calidad, las pruebas y la distribución de vehículos eléctricos e híbridos y está previsto que entre en funcionamiento en 2028.

¿Cómo será la planta?

La documentación sometida a exposición pública recoge que la planta tendrá una capacidad de producción estimada de 120.000 vehículos anuales y contará con un edificio principal de ensamblaje, oficinas, almacenes, un circuito de pruebas, áreas de almacenamiento de vehículos terminados y otras instalaciones auxiliares. Una segunda fase permitirá ampliar la capacidad logística y de almacenamiento.

La Xunta destaca que el proyecto supondrá una inversión de 196,9 millones de euros y permitirá crear 1.000 puestos de trabajo directos en Ferrol, de los que 540 estarán vinculados a la actividad productiva y 460 a operaciones logísticas. El impacto total, según las estimaciones del Gobierno gallego, ascenderá a unos 2.000 empleos en Galicia al incluir el empleo indirecto asociado a las cadenas de valor de la automoción y la logística.

El Ejecutivo autonómico señala que el despliegue industrial de SAIC contempla futuras actuaciones en As Pontes, donde podrían implantarse empresas proveedoras y actividades vinculadas a la fabricación de componentes para automoción. En este caso, la creación de empleo sería de unos 300 puestos, aunque podría variar según las decisiones de inversión de las compañías auxiliares.

El proyecto fue declarado Proyecto Industrial Estratégico por el Consello de la Xunta el pasado 1 de junio, al considerar que contribuirá al proceso de reindustrialización de las comarcas de Ferrol y As Pontes, reforzando la capacidad industrial gallega en el sector de la automoción y favoreciendo el desarrollo de una red de proveedores y servicios asociados.

La titular de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, señaló ese día que este proyecto es el más grande que ha llegado a Galicia en la última década, suponiendo además la mayor inversión de capital extranjero en lo que va de siglo. Lorenzana, además, avanzó que el objetivo es convertir la comarca en un hub estratégico, parecido al de Stellantis en Vigo.

El objetivo es que gran parte de la producción de los componentes sea local, tal y como exige la Xunta. Lorenzana señaló que la empresa está dispuesta a hacerlo de esta forma, entre otras razones, porque si no tiene la fabricación garantizada dentro de Europa deberá pagar aranceles y porque una vez se apruebe la regulación europea que legisla sobre el Made en Europe, el 70% de los componentes deberán ser de fabricación local.