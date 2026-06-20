El éxito de los vehículos híbridos en A Coruña: "Ahorras consumo y la conducción es muy cómoda"

Un modelo Lexus híbrido que se vende en Breogán y el interior de otro híbrido de Peugeot de Grupo Dimolk. Breogán / Dimolk

"No existe una tecnología perfecta para todos los clientes, sino una tecnología adecuada para cada tipo de uso". Esta frase parece una máxima comercial y la tiene muy en cuenta el concesionario Grupo Dimolk de A Coruña a la hora de comercializar sus vehículos en un mercado actual en el que las unidades eléctricas e híbridas ganan terreno y atraen cada vez más al conductor frente a los coches de gasolina.

La híbrida es la modalidad estrella. Del catálogo de Nissan que comercializa Dimolk actualmente, el 71% de vehículos son híbridos, el 11% eléctricos y el 18% de gasolina. Su oferta de Peugeot está compuesta por un 50% de híbridos, 7% eléctricos, 3% híbridos enchufables, 31% diésel y 9% gasolina.

"El mercado está claramente en transición, pero no se mueve hacia una única tecnología. Cada marca apuesta por soluciones diferentes en función de su gama, del tipo de vehículo que comercializa y de su estrategia comercial. Y también cada cliente tiene unas necesidades muy distintas", evalúa Marcos Díaz Molk, administrador de Grupo Dimolk.

El éxito de los coches híbridos se debe, según Díaz, a que "se adaptan muy bien a una mayoría de usuarios". "No exigen cambiar demasiado los hábitos de conducción, permiten reducir consumos, ofrecen una conducción muy cómoda y, en muchos casos, aportan ventajas de etiqueta medioambiental", juzga. "Para una provincia como A Coruña, con mucha combinación de ciudad, carretera, desplazamientos interurbanos y uso familiar, el híbrido está funcionando muy bien".

El juicio que hace Pablo Conde, director comercial de Grupo Breogán, es parecido: "La electrificación a través del híbrido autorecargable [sin cables ni puntos de carga externos] comenzó hace años y ahora se acelera la electrificación con cable, a través de híbridos enchufables y eléctricos. Nuestros concesionarios experimentan una evolución similar a la del mercado".

Interior del vehículo híbrido Nissan Juke que se vende en Grupo Dimolk. Dimolk

En Breogán, que vende modelos Toyota, Lexus, KIA y Porsche, el producto más presente hoy es el híbrido autorecargable, "tanto en ventas como en oferta", indica Conde. "Los eléctricos empiezan a ser una opción para los clientes que tienen la posibilidad de cargarlos con cierta facilidad. De residual ha pasado a ser una opción más".

Los híbridos de Breogán ocupan un 30% de su mercado, "son la opción número uno con bastante diferencia", los eléctricos un 10% y los vehículos de gasolina un 16%.

Cuatro de cada diez al mes

La reducción de consumos asociada al coche híbrido, el hecho de que no genere tanta dependencia de las infraestructuras de carga y su predisposición a una transición más sencilla hacia la electrificación explican su auge y crecimiento general.

Imagen promocional del híbrido Peugeot 5008 en Dimolk. Dimolk

Según los últimos datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), los híbridos convencionales son la primera opción de los usuarios españoles: se venden cuatro de cada diez al mes.

Los híbridos enchufables (combina un motor de combustión tradicional y un motor eléctrico alimentado por una batería de capacidad alta) abarcan una cuota de mercado del 10,67% entre enero y abril de este año, con casi 52.000 unidades. El porcentaje de híbridos no enchufables (no necesita conectarse a la red eléctrica para cargar su batería y combina un motor de combustión y uno eléctrico) supera el 40%, cerca de los 195.000.

Demanda y no solo precio

La fotografía comercial de Dimolk muestra por otra parte una demanda "importante" de vehículos diésel en el mercado de ocasión, no tanto en el de coches nuevos. Quienes los prefieren son "profesionales, personas que hacen muchos kilómetros al año, usuarios que realizan desplazamientos largos frecuentes o clientes que priorizan consumos bajos en carretera", detalla Díaz.

El tamaño del vehículo, su potencia, el equipamiento y la tecnología concreta hacen que los precios oscilen ampliamente. No es lo mismo un coche urbano o compacto híbrido que un utilitario deportivo familiar híbrido, un eléctrico 100% o un híbrido enchufable.

"Vemos que el cliente ya no analiza solo el precio de compra, sino también el coste total de uso: consumo, mantenimiento, financiación, valor futuro del vehículo, etiqueta ambiental y posibles restricciones de circulación".

Tecnologías en convivencia

En la provincia de A Coruña el mercado de turismos en Grupo Dimolk se mueve este año en una horquilla aproximada de entre 1.000 y 1.400 unidades mensuales, según el mes. Marzo ha sido el de mayor volumen con 1.421 unidades.

Un Toyota Corolla híbrido de Grupo Breogán. Breogán

En este mercado ha tenido mucho peso, apunta Díaz, los utilitarios deportivos, los vehículos familiares y coches de uso mixto, "lo que también explica el interés creciente por soluciones híbridas y electrificadas".

En Breogán, el mercado de híbridos y eléctricos vendidos hasta mayo de este año fue dos veces mayor que el del mismo periodo en 2025: se han vendido alrededor de 1.600 solo a clientes particulares, no empresas.

"El futuro inmediato no será de una sola tecnología, sino de la convivencia entre híbridos, eléctricos, gasolina, diésel en determinados usos, híbridos enchufables y vehículos de ocasión", pronostica el responsable del grupo de automoción. Se venden coches, se ofrece movilidad.