Confirmado: 5 trucos para enfriar el coche este verano 2026 sin conectar el aire acondicionado

Aunque el verano todavía no ha comenzado de forma oficial -lo hará el domingo 21 de junio-, las altas temperaturas del pasado fin de semana han dejado en Galicia valores por encima de los 35 ºC en numerosos municipios de la región.

Uno de los lugares donde peor se soporta el calor es el coche. Dejarlo estacionado al sol, aunque en muchas ocasiones no haya alternativas a la sombra, es uno de los errores más comunes, ya que el interior puede alcanzar temperaturas muy elevadas en poco tiempo.

Cómo enfriar el coche sin conectar el aire acondicionado

A todos nos ha pasado alguna vez en la vida. Aparcas el coche a mediodía y, cuando vuelves a subirte horas después, el calor acumulado hace que incluso resulte difícil sujetar el volante.

En estos casos, lo habitual es recurrir al aire acondicionado para refrescar el interior del vehículo, pero el Real Club del Automóvil de España (RACE) propone otros trucos que pueden ayudar a bajar la temperatura de forma rápida y eficaz.

El primer truco, quizás el más obvio, es dedicar algo más de tiempo a buscar algún aparcamiento en la sombra. "A la vuelta lo agradecerás", afirma RACE.

Parasol Shutterstock

El parasol es básico durante la temporada estival, pues su uso ayuda a reducir drásticamente la temperatura interior de un vehículo. En este sentido, los parasoles reflectantes desvían la radiación solar fuera del vehículo antes de que los rayos UV calienten el coche.

Existen parasoles para el parabrisas y también para la luneta trasera, así como cortinillas "que se pueden colocar en los laterales del coche".

Otra alternativa es instalar cristales tintados. "Son un buen recurso. Si tintas las lunas conseguirás enfriar el coche algo más", sugiere el Real Club del Automóvil de España.

Lavar el coche puede ser una solución con doble beneficio, ya que además de mantenerlo limpio, el agua fría ayuda a rebajar la temperatura de la carrocería y, por tanto, del interior del vehículo.

En último lugar, y no por eso menos importante, el club de automovilistas propone poner una funda en los asientos y en el volante. Lo ideal es utilizar colores claros, así, cuando te montes en el coche, "solo tendrás que retirarlas para tener los asientos y el volante menos calientes".

Cómo usar bien el aire acondicionado

Conectar el aire acondicionado ayuda a transformar el aire caliente en frío y viceversa. Por eso, es la opción más popular para refrigerar el habitáculo.

Lo más recomendable es abrir las ventanillas durante los primeros minutos para facilitar la salida del aire caliente acumulado en el interior mientras el aire acondicionado comienza a enfriar el habitáculo. "Cuando la temperatura vaya bajando, cierra las ventanas y mantén el climatizador entre 22 y 24 ºC", agrega RACE.

El club de automovilistas recomienda, además, dirigir las rejillas de ventilación hacia arriba y que circule por todo el interior del coche, en sintonía con el sistema de refrigeración al que se utiliza en los aviones.