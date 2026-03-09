La DGT advierte: multa de hasta 3.000 euros por reparar el coche en la calle con algunas excepciones

Tener coche propio concede la posibilidad de desplazarse a voluntad, pero también puede traer algún que otro dolor de cabeza, especialmente cuando surge una avería en el momento menos oportuno y hay que llevar al taller.

Algunos "manitas" prefieren reparar el vehículo por su cuenta; sin embargo, la Dirección General de Tráfico (DGT) advierte que esta práctica podría conllevar una multa económica de hasta 3.000 euros, aunque existen algunas excepciones.

Multa de hasta 3.000 euros por este gesto inocente

Lo que podría parecer un gesto inocente para resolver un problema urgente puede acabar en una sorpresa desagradable. La ley es muy clara respecto a si se puede reparar un coche en la vía pública, tal como establece el Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo.

"Queda prohibida toda actividad de reparación de vehículos que se encuentren en las vías públicas y que no pueda ser considerada como una operación de servicio de auxilio en vía pública", dice el artículo 4.6 del Real Decreto 159/2021.

Pero, ¿qué se entiende por "operación de servicio de auxilio en vía pública"? El artículo 2 lo define como el "conjunto de operaciones y actuaciones necesarias para realizar el auxilio y rescate de un vehículo que, como consecuencia de avería o accidente, ha dejado de tener capacidad para seguir circulando por sí mismo en circunstancias ordinarias".

Tal y como recuerda Tráfico, desde el 1 de julio de 2021, están prohibidas las reparaciones de los vehículos parados o accidentados en una vía pública, salvo por dos excepciones: que esa operación lleve menos tiempo que la retirada del vehículo y que sea imprescindible para poder retirarlo.

De esta forma, la ley contempla algunas excepciones, como cambiar una rueda en caso de sufrir un pinchazo, pero prohíbe terminantemente reparar el motor en la vía pública, ya que solo se permiten actuaciones "como consecuencia de avería o accidente".

Aunque estos casos son cada vez menos frecuentes, infringir la ley puede acarrear sanciones económicas de hasta 3.000 euros en los casos más graves, dependiendo del municipio en el que nos encontremos.

Otros 3.000 euros si lavas el coche en la calle

Una persona lava un coche

Para sorpresa de muchos conductores, lavar el coche en la vía pública con agua y detergente no está permitido en la mayoría de municipios.

"El Reglamento General de Circulación prohíbe arrojar o depositar en la vía pública sustancias que puedan deteriorarla, y el agua jabonosa mezclada con restos de grasa o suciedad encaja de lleno en esta situación", advierte el Real Automóvil Club de España (RACE).

Aunque la Ley no menciona expresamente el lavado de vehículos, el artículo 4.2. establece que "se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlos peligrosos o deteriorar aquella o sus instalaciones".

Al igual que reparar el coche en la vía pública, la multa por el lavado del vehículo la fija cada ayuntamiento. "La multa puede alcanzar los 3.000 euros si se considera una infracción grave", alerta RACE. No obstante, suele situarse en torno a los 100 euros.