La DGT avisa a los conductores gallegos: qué es la nueva etiqueta roja de Tráfico y a qué coches afecta

Ser conductor implica estar siempre al tanto de la normativa de tráfico. El cumplimiento de las normas de circulación no solo asegura una movilidad más fluida y ordenada, sino que también previene accidentes y protege la vida propia y la de los demás.

La Dirección General de Tráfico (DGT), a través de su Reglamento General de Circulación, regula la mayoría de normas de tráfico en España, y en los últimos meses, el mundo del motor ha estado marcado por la llegada de una nueva etiqueta que está generando numerosas preguntas entre conductores.

Qué es la etiqueta roja y a qué coches afecta

La etiqueta roja de la DGT no tiene nada que ver con el impacto ambiental, es un distintivo que identifica a los vehículos incluidos en el Programa Marco ES-AV (Evaluación de la Seguridad y Tecnología de Vehículos Automatizados).

En otras palabras, esta pegatina indica que el vehículo está participando en ensayos oficiales de conducción autónoma.

En este distintivo se incluirán tres elementos visibles: la matrícula del vehículo, un número de autorización dentro del Programa Marco ES-AV y un código QR que permitirá a los agentes de Tráfico verificar que ese vehículo tiene permiso para circular bajo esas condiciones específicas.

La nueva etiqueta roja de la DGT será obligatoria para los vehículos que aparezcan en la siguiente lista:

Vehículos autónomos que estén realizando ensayos bajo el Programa Marco ES-AV

que estén realizando ensayos bajo el Programa Marco ES-AV Coches, furgonetas, autobuses o camiones ligeros automatizados o parcialmente automatizados que participen en pruebas

automatizados o parcialmente automatizados que participen en pruebas Vehículos con conducción remota

Prototipos y flotas piloto que todavía no están completamente homologados, en las fases de prueba controladas

Esta nueva etiqueta no solo facilitará el control regulatorio de los vehículos autónomos, sino también servirá para estructurar las fases de despliegue del coche autónomo.

En este sentido, el programa contempla tres fases de prueba, definidas según el grado de madurez tecnológica y la amplitud de las operaciones involucradas. Estas son:

Fase 1 (controlada): consiste en la realización de pruebas controladas en un entorno operacional de hasta 3 vehículos. En esta fase, no se admiten vehículos con nivel 2 SAE de automatización

consiste en la realización de pruebas controladas en un entorno operacional de hasta 3 vehículos. En esta fase, no se admiten vehículos con nivel 2 SAE de automatización Fase 2 (extensiva): corresponde a situaciones intermedias de desarrollo o impulso a la madurez tecnológica, y de extensión de entornos de operación. En esta fase, está permitida la operación simultánea de hasta 10 vehículos, que deberán circular con placas temporales o definitivas españolas

corresponde a situaciones intermedias de desarrollo o impulso a la madurez tecnológica, y de extensión de entornos de operación. En esta fase, está permitida la operación simultánea de hasta 10 vehículos, que deberán circular con placas temporales o definitivas españolas Fase 3 (pre-despliegue): fase previa a la puesta en servicio del vehículo o sistema. El operador de seguridad a bordo es opcional. Además, excepcionalmente se podrán autorizar placas definitivas provenientes de la UE

La solicitud de la etiqueta roja de la DGT está limitada a entidades autorizadas por Tráfico para realizar pruebas de conducción automatizada dentro del Programa Marco ES-AV. Esto incluye fabricantes, centros de investigación, operadores tecnológicos o empresas que desarrollan vehículos autorizados.