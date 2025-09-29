¿Va a prohibir la DGT la circulación de coches con menos de dos ocupantes? Tráfico responde a los conductores gallegos

El coche es un transporte esencial porque permite a las personas desplazarse a sus trabajos y acceder a servicios esenciales, como centros de salud, supermercados y farmacias, además de ofrecer comodidad y autonomía.

España avanza hacia un modelo de vida más sostenible y, en este contexto, circuló la noticia de que la Dirección General de Tráfico (DGT) plantea prohibir la circulación con menos de dos ocupantes. Pero, ¿es esto cierto o un bulo? Tráfico aclara la situación a los conductores gallegos.

¿Plantea la DGT prohibir la circulación de coches con menos de dos ocupantes?

En los últimos años, el Gobierno de España ha multiplicado sus esfuerzos para construir un país más sostenible. En materia de movilidad, las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) buscan mejorar la calidad del aire y reducir el impacto del cambio climático en ciudades como A Coruña, Pontevedra y Vigo.

Precisamente en estas zonas, varios medios de comunicación difundieron que la DGT plantea la prohibición de la circulación de coches con menos de dos ocupantes. No obstante, por el momento esto no está confirmado y no se multará a los conductores.

Un conductor al volante realiza un trayecto.

En un comunicado, el Real Automóvil Club de España (RACE) aclara a los conductores gallegos que circular con una sola persona en el coche no está prohibido en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE); aunque eso sí, el departamento que dirige Pere Navarro tiene en marcha varias propuestas de cambio.

Entre todas las medidas, se propone añadir el artículo 37 bis, sobre la ordenación especial del tráfico y restricciones en vías urbanas. "En este se menciona laposibilidad de que los ayuntamientos puedan establecer nuevos criterios de acceso de vehículos a las vías urbanas, entre ellos, el número de ocupantes del vehículo o que se disponga de sistema ADAS", explica RACE.

En este contexto, el Real Automóvil Club de España agrega que esta nueva propuesta de cambio en la normativa ha hecho que la prohibición de circular en coche con solo una persona se considere una opción. "Sin embargo, desde la DGT comentan que no existe esta prohibición".

En cambio, esta restricción sí aplica a los carriles VAO (Vehículos con Alta Ocupación), creados para facilitar la circulación de pasajeros (autobuses, taxis o vehículos de carsharing) y de coches con etiqueta cero, además de los vehículos que circulan con dos o más pasajeros.

Actualmente no existen carriles VAO en Galicia, pero sí en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, que establecen un límite de personas para que los vehículos puedan circular por estos carriles especiales. En caso de incumplir la normativa, la multa asciende hasta los 200 euros.

Para evitar ser sancionados, algunos conductores han recurrido a trucos como usar un maniquí; sin embargo, "recientemente se ha desarrollado un nuevo tipo de radar con Inteligencia Artificial (IA) que es capaz de captar este tipo de engaños", concluye RACE.