Ya es oficial: la Xunta de Galicia te da 400 euros para sacarte el carnet del coche si estás en esta lista

Obtener el carnet de conducir B permite a las personas moverse con mayor autonomía y, en general, tener más libertad de movimiento. Además, en muchas profesiones es un requisito indispensable, por lo que obtenerlo abre las puertas laborales.

En España, la edad mínima para obtener el carnet de conducir B es de 18 años, coincidiendo con la mayoría de edad. Sin embargo, sacárselo supone un gasto considerable: los precios pueden variar, pero generalmente se sitúan entre 600 y 1.600 euros.

Hasta 400 euros de ayuda

Para favorecer la autonomía y la empleabilidad de los jóvenes, la Xunta de Galicia ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas para sufragar los costes de los carnés para coches y motocicletas.

Con el ánimo de facilitar la recopilación de la documentación necesaria, el plazo de solicitudes se abrirá el próximo lunes 25 de agosto, y se cerrará el jueves 25 de septiembre, inclusive.

En esta edición, la novedad es la incorporación del permiso A2, subvencionado con 150 euros, que se suma al importe para el permiso B, que será de 400 euros.

El objetivo de este apoyo de la Xunta de Galicia es contribuir a la mejora de las posibilidades de la gente en situación de desempleo, en la medida en que se les facilita un instrumento que amplía sus competencias y su currículo como elemento de profesionalización.

Requisitos y fechas

Para acceder a esta convocatoria, las personas interesadas deberán acreditar tener entre 18 y 30 años de edad, estar empadronadas en Galicia con una antigüedad mínima de un año y no estar trabajando por cuenta propia ni ajena.

Además, las ayudas son de carácter retroactivo, ya que se pueden presentar solicitud aquellas personas que hayan aprobado el permiso de conducir con fecha de expedición a partir del 1 de octubre de 2024.

De igual manera, se exige que la suma de los miembros de la unidad familiar debe ser igual o inferior a cinco veces el indicador público de renta de efectos múltiples de 2025 en su cómputo anual.

También hace falta destacar que las ayudas pueden ser acumulativas, por lo que una misma persona puede solicitarlas para la obtención de los dos permisos, B (coche) y A2 (motocicletas de hasta 35 kW).

