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La Xunta recibe 12 ofertas para el edificio de 79 viviendas de promoción pública en Ames (A Coruña)
El municipio sumará otras 140 viviendas públicas en Galdrachán
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La Xunta ha recibido un total de 12 ofertas de empresas para ejecutar las obras de construcción de 79 nuevas viviendas públicas en Ames, con una inversión de 14,7 millones de euros.
Según han indicado este sábado, estas viviendas se construirán en la parcela de la calle Agriños, que fue cedida gratuitamente por el Concello, y tendrán un plazo de ejecución de 19 meses.
La promoción, que contará con planta baja, cinco alturas y áticos, incluirá viviendas con una calificación de eficiencia energética A, de 2, 3 y 4 dormitorios.
Además, la administración autonómica ha recordado que, también, en el municipio de Ames se crearán otras 140 viviendas públicas en otra parcela cedida en Galdrachán.