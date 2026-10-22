Medidas tributarias de la Xunta propician poner en alquiler 500 viviendas que estaban vacías

Más de 500 viviendas que estaban vacías en Galicia se pusieron este año en el mercado del alquiler a raíz de las medidas tributarias aprobadas por la Xunta. Así lo ha asegurado este jueves el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, en su comparecencia en comisión parlamentaria para presentar los presupuestos del año que viene.

Corgos hizo referencia a medidas tributarias como la deducción de 500 euros por arrendamiento de viviendas vacías y la rebaja del 15% de los gastos de reparación y conservación para adecuación de los inmuebles para destinarlos al alquiler.

"Este año vemos cómo esas medidas sí que funcionaron y permitieron movilizar más de 500 viviendas que se encontraban vacías y pasaron a estar alquiladas", aseguró el conselleiro de Facenda, que contrastó las "medidas fiscales" y obras del Ejecutivo gallego para "obtener resultados ya" frente a los "anuncios" de administraciones como el Ejecutivo central.

Miguel Corgos compareció este jueves para explicar que el Ejecutivo gallego congelará las tasas y subirá en más de 22 millones de euros la subvención reguladora de precios públicos "para no trasladar a los gallegos el aumento del coste de los servicios", algo que supondrá un ahorro para todo el año de 1,1 millones de euros, según las cifras que ha facilitado.

El conselleiro de Facenda incidió a continuación en que, para la elaboración de los presupuestos, la estrategia del Gobierno gallego es combinar la responsabilidad financiera y las actuaciones dirigidas a mejorar la situación de los hogares, así como a reforzar el potencial de crecimiento de Galicia. Todo ello "en un escenario de crecimiento moderado, con inflación elevada y una economía gallega resistente".

Parte de los nuevos alivios fiscales del próximo año buscan "abaratar los impuestos de la vivienda y que este ahorro se traslade al comprador final", como la rebaja del 0,3% en la cuota del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en los trámites previos a la entrega de la vivienda. A ello se suma una rebaja en el Impuesto de Sucesiones.

Los grandes objetivos para 2027, continuó Corgos, son proteger la renta disponible frente a la inflación, convertir la solvencia financiera de la comunidad en más servicios y más inversión, aprovechar los recursos disponibles con plena ejecución y visión de futuro, ampliar la oferta de vivienda a precios accesibles, mantener el equilibrio y continuar reduciendo la ratio deuda/PIB y aprovechar el impulso económico que supondrá para Galicia la celebración del Xacobeo 2027.

El presupuesto del próximo año asciende a 15.158 millones de euros, un 6,4% más que el actual. "Mientras que en años anteriores estos incrementos se debieron en gran medida a recursos extraordinarios", indicó Corgos, este año "el aumento de la capacidad de gasto se produce con recursos ordinarios en su práctica totalidad y sin tener que recurrir al endeudamiento".

El responsable de Facenda, además, anunció que en las próximas semanas va a informar de los resultados de la evaluación intermedia del Plan Estratéxico de Galicia 2030, con datos a cierre del año 2025. Se trata, explicó Corgos, de reforzar o reorientar cada uno de los indicadores "para encarar los retos de la segunda mitad de la década".

Las cuentas de Facenda

Corgos también habló en su comparecencia de las cuentas de Facenda, señalando que se va a seguir profundizando en la modernización de la Función Pública y mejorando las condiciones y la formación del personal empleado público. Uno de los grandes retos es el refuerzo y renovación de las plantillas, para lo que en 2027 se superarán las 4.000 plazas convocadas prometidas para toda la legislatura.

Respecto a la política financiera, Facenda reforzará la apuesta por una "prudente gestión de la deuda pública": en 2027, además de no aumentar el endeudamiento neto, "continuaremos trabajando para obtener las mejores condiciones financieras". En el ámbito de la Intervención General, la contabilidad del año 2027 se elaborará siguiendo los criterios del nuevo Plan de Contabilidad Pública, dando cumplimiento a las recomendaciones del Consello de Contas.

En materia de Fondos Europeos, el conselleiro de Facenda señaló que entre sus objetivos principales está terminar la preparación del nuevo período de programación europea 2028-2034 y defender los intereses de Galicia en el futuro marco financiero de la Unión Europea. También se va a impulsar la ejecución y garantizar el máximo aprovechamiento de los fondos asignados a Galicia del Marco Financiero Plurianual 21-27.

En el ámbito de la Simplificación Administrativa, se continuará reduciendo cargas y haciendo más ágil y sencilla la relación de la ciudadanía y las empresas con la Administración. Además, se seguirá ejecutando la Estratexia Galega de Contratación Pública y se pondrá en marcha el primer Plan de Formación Específica en Materia de Contratación Pública para los empleados públicos.

La Xunta prevé, en materia de Patrimonio, reducir lo que paga por los alquileres, "rebajando un 10% adicional este coste, en más de 300.000 euros", para lo que será crucial la puesta en funcionamiento del nuevo edificio administrativo de San Caetano. La Axencia Tributaria de Galicia (Atriga), por su parte, apostará por la asistencia digitalizada y continuará con los servicios de confección de autoliquidaciones con la posibilidad de pagar directamente en las delegaciones mediante TPV.

La Escola Galega de Administración Pública (EGAP), por otro lado, va a aumentar la oferta formativa para mejorar la profesionalización, actualización y cualificación del personal empleado público, que dispondrá de las herramientas necesarias para prestar con más eficacia los servicios públicos.

En cuanto a la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Miguel Corgos explicó que se va a implantar “un modelo corporativo de gobierno de la Inteligencia Artificial” y ampliar la Red de aulas CeMIT, para adaptarse a las nuevas demandas de capacitación digital.

El sello 'Galicia Calidade TIC' será un distintivo oficial de la comunidad para reconocer a las empresas y entidades que destaquen "por la implantación de modelos de gestión excelentes, innovadores, sostenibles y socialmente responsables" y se profundizará en un aspecto esencial para la vida de la ciudadanía, "pues mejoraremos la resiliencia de la red", asegurando que los servicios críticos permanezcan siempre disponibles.

El conselleiro de Facenda afirmó por último que se van a dedicar más de 14 millones a la ciberseguridad y que se iniciará la dotación de equipamiento para el Centro de Excelencia en Ciberseguridad de Galicia (Ceciga) en Ourense.

Ayudas agrarias

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, por otro lado, ha acordado hoy la distribución de fondos agrarios entre las comunidades autónomas por un montante de 69,2 millones de euros, de los que Galicia recibirá 1.652.583,30. El objetivo es que puedan complementar otras medidas ya aprobadas con mayor flexibilidad y atender necesidades específicas del sector en sus territorios.

El ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha distribuido de esta forma a las comunidades autónomas los 50.174.300 euros de la reserva agrícola de la Unión Europea asignados a España para apoyar a los agricultores y ganaderos más afectados por el incremento de los costes de producción como consecuencia de la crisis en Oriente Próximo.

El Gobierno, además, ha abierto el periodo de información pública del proyecto de orden por la que se desarrollan para 2027 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que incluye medidas excepcionales de reducción fiscal para agricultores y ganaderos.

El objeto de estas medidas, que suponen una rebaja de la base imponible del IRPF de 860 millones de euros, es paliar los efectos en la rentabilidad de las explotaciones agrarias del incremento de los precios del gasóleo y los fertilizantes como consecuencia del conflicto en Oriente Medio. Las medidas benefician a los 800.000 agricultores y ganaderos que tributan por el método de estimación objetiva del IRPF (módulos).

La orden establece una reducción general del rendimiento neto del 10 % que será aplicable a las actividades agrarias, mientras que al resto de actividades económicas se le aplica una reducción del 5%. Además, los agricultores y ganaderos que declaren por el sistema de módulos podrán minorar el rendimiento neto previo un 35% por adquisición de gasóleo agrícola y un 15% por compra de fertilizantes.

Estas medidas excepcionales de aplicación en el ejercicio de 2026 son similares a las que estuvieron vigentes en los años 2022, 2023 y 2024 para hacer frente a los efectos en las explotaciones agrarias de la guerra en Ucrania y de la sequía.