Venden una casa de piedra de 352 m2 con 3 habitaciones, chimenea y vistas al mar: lista para entrar a vivir

Vivir en una casa rústica es una opción perfecta para quienes buscan vivir rodeado de naturaleza y disponer de espacios amplios.

En este contexto, el portal inmobiliario Idealista ha actualizado recientemente un anuncio de una vivienda en venta que cumple con estas características.

Ideal como negocio de turismo rural

En la comarca de Ortegal, en el municipio de Cariño (A Coruña), Galician Green Properties comercializa un espectacular conjunto rural listo para entrar a vivir.

'La Vacariza' está formada por una casa principal, una de invitados, un cenador exterior, un hórreo y una construcción auxiliar de servicios situado frente a Cabo Ortegal.

"Impresionante casa rural con mucho encanto ubicada en un paraje único, con vistas impresionantes al Cabo de Ortegal", se puede leer en el anuncio en Idealista.

Salón con chimenea Idealista/Galicia Green Properties

La casa principal, "caracterizada por la amplitud de sus estancias y el eclecticismo de su decoración", consta de una cocina abierta en isla con lareira gallega y una acogedora sala de estar con chimenea, ideal para los meses más fríos del año.

Asimismo, dispone de dos amplios dormitorios, un baño, zona de aguas y una bodega con función también de despensa.

Por otro lado, la casa de invitados cuenta con un dormitorio, baño y zona de estar junto a un cenador cubierto.

"Existe otra edificación auxiliar que alberga las baterías de los paneles solares y el grupo electrógeno con un amplio galpón para guardar la peña", explica Galician Green Properties.

Se trata de una excelente oportunidad de negocio, ya que en los más de 7.000 metros cuadrados (m2) de parcela existe la posibilidad de instalar cabañas y bungalows.

"Constituye una oportunidad única para establecer un negocio de turismo rural eco-sostenible --la finca se nutre de energía solar-- con absoluta garantía de éxito".

El precio de este conjunto rural es de 540.000 euros.

A pesar de su elevado precio, el anuncio parece despertar un notable interés: ha sido guardado como favorito en 661 ocasiones, 24 personas se han puesto en contacto por correo electrónico y acumula más de 15.000 visitas.

Sobre Cabo Ortegal

Cabo Ortegal Shutterstock

Cabo Ortegal es un lugar excelente para trasladarse o emprender un negocio de turismo rural. Los motivos sobran.

La comarca más septentrional de Galicia ofrece infinidad de planes y pueblos con encanto como Cariño, una villa marinera caracterizada por sus casas estrechas, coloridas y ataviadas con balcones o galerías.

En Ortigueira localizamos el "mejor banco del mundo". Construido en 2009 por iniciativa de Rafael Prieto, ofrece vistas a la costa de Loiba y sus acantilados escarpados de entre 50 y 200 metros.

La hoja de ruta por Cabo Ortegal incluye una parada en la punta de Estaca de Bares. Situada entre las rías de Ortigueira y O Barqueiro, como el resto del litoral de Ortegal, se caracteriza por su costa escarpada y con acantilados.

El área recreativa O Castro es un interesantísimo enclave donde encontramos la acrópolis en la que fuera el castro de Cercido. En este contexto, no nos podemos olvidar del Castro de Punta dos Prados.