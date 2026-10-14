Impulsan en Santiago un proyecto para transformar casas rectorales en viviendas para personas vulnerables

Firma del convenio entre el Arzobispado de Santiago de Compostela, Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela y el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG). Cedida

El Arzobispado de Santiago de Compostela, Cáritas Diocesana de Santiago y el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) han firmado hoy un convenio marco de colaboración para desarrollar un programa conjunto destinado a identificar, estudiar, rehabilitar y poner en uso inmuebles de titularidad eclesiástica que puedan convertirse en recursos residenciales para personas y familias en situación de vulnerabilidad.

El acuerdo, suscrito por el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández; la directora de Cáritas Diocesana de Santiago, Pilar Farjas Abadía; y el decano del COAG, Luciano G. Alfaya, establece un marco estable de cooperación para movilizar patrimonio residencial de la Iglesia y ponerlo al servicio de proyectos de vivienda de emergencia, alojamiento temporal e inclusión social.

La iniciativa, que busca ofrecer respuestas al acceso a una vivienda digna, combinará la función social del patrimonio eclesiástico, la experiencia de acompañamiento de Cáritas y el conocimiento técnico de los profesionales de la arquitectura.

El convenio permitirá analizar el potencial de las aproximadamente 800 casas rectorales existentes en el territorio de la Archidiócesis de Santiago (en Galicia hay casi 4.000) con el objetivo de identificar aquellos inmuebles que, por sus características y ubicación, puedan ser rehabilitados y destinados a programas residenciales de carácter social.

Patrimonio, solidaridad y arquitectura

El arzobispo de Santiago destacó que la iniciativa constituye una forma de poner el patrimonio de la Iglesia al servicio de las personas que atraviesan situaciones de dificultad.

"La Iglesia quiere poner sus recursos al servicio de las personas y familias que más lo necesitan. Este convenio nos permite dar una nueva vida a inmuebles que forman parte de nuestro patrimonio para convertirlos en espacios de acogida, esperanza y acompañamiento. Se trata de una forma concreta de responder a necesidades reales y de contribuir a que más personas puedan recuperar estabilidad y dignidad a través de un hogar", señaló Prieto.

"El acceso a una vivienda digna es clave para cualquier proceso de inclusión social. Gracias a esta alianza se sientan las bases para ampliar recursos y ofrecer nuevas oportunidades a personas y familias con dificultades para acceder a una vivienda. Contar con más espacios de alojamiento significa reforzar nuestra capacidad de acompañamiento y respuesta ante situaciones de vulnerabilidad", subrayó por su parte Pilar Farjas.

Luciano G. Alfaya, por otro lado, puso en valor la dimensión social de la arquitectura como herramienta de transformación. El decano del COAG señaló que este proyecto permitirá ayudar a paliar el problema de la vivienda al mismo tiempo que se destaca el patrimonio y la recuperación del territorio rural, creando servicios en "entornos degradados" y asentando población.

¿En qué consiste el plan?

El plan establece entre sus primeras actuaciones la elaboración de un Plan Director de Vivienda Social en Patrimonio Eclesiástico de la Archidiócesis de Santiago, que permitirá actualizar el inventario de casas rectorales realizado conjuntamente por la Xunta de Galicia y el COAG entre los años 1991 y 1993.

Los trabajos contemplan la identificación y análisis de inmuebles disponibles, el estudio de su potencial uso residencial y la definición de prioridades de actuación, fases de ejecución y posibles fuentes de financiación.

El convenio también recoge el desarrollo de un Programa de Inventariado, Diagnóstico Técnico y Mejora de los Recursos actualmente disponibles en Cáritas Diocesana de Santiago, mediante la elaboración de fichas técnicas digitales y estudios especializados sobre el estado de conservación, habitabilidad, accesibilidad, eficiencia energética y viabilidad urbanística de los inmuebles.

El acuerdo también prevé la creación de una red de arquitectos colaboradores vinculados al COAG para el desarrollo de estudios previos, asesoramiento técnico y proyectos de rehabilitación, así como la puesta en marcha de mecanismos de apoyo permanente para orientar sobre ayudas públicas, subvenciones, eficiencia energética y adecuación normativa.

Las tres entidades colaborarán además en la captación de financiación que permita hacer viables las actuaciones de rehabilitación y puesta en uso de los inmuebles seleccionados, según han informado esta mañana a través de un comunicado.

La experiencia de Cáritas

La iniciativa presentada este miércoles se apoya en la experiencia acumulada por Cáritas Diocesana de Santiago en la gestión de recursos de alojamiento para personas en situación de vulnerabilidad. La entidad dispone actualmente de 40 viviendas destinadas a fines sociales con unas 240 plazas de alojamiento en toda Galicia.

El objetivo del convenio es incrementar progresivamente esta capacidad mediante la incorporación de nuevos inmuebles procedentes del patrimonio eclesiástico que puedan ser rehabilitados y adaptados para su uso residencial.

Uno de los primeros casos analizados es la antigua rectoral de Santa María de Luou, en el municipio de Teo. Los estudios preliminares realizados apuntan a la posibilidad de habilitar este inmueble como recurso de alojamiento de emergencia con capacidad para hasta 11 personas, una vez ejecutadas las actuaciones de acondicionamiento necesarias.

Las actuaciones que se desarrollen al amparo de este convenio se concretarán mediante acuerdos específicos en los que se definirán objetivos, plazos, financiación y responsabilidades de cada una de las partes. A su vez, se constituirá una comisión técnica encargada de coordinar el desarrollo del programa y priorizar las intervenciones que presenten una mayor viabilidad e impacto social.