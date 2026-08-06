Metrovacesa arranca las obras de una de sus promociones de 100 pisos en Visma, en A Coruña

Recreación de un edificio de Metrovacesa en Visma, con vista de A Coruña. Metrovacesa

Visma avanza. El polígono residencial en construcción de A Coruña da otro paso adelante con el arranque de las obras de una nueva promoción inmobiliaria. Dos meses después de recibir licencia municipal para edificar, la promotora Metrovacesa informa de que comienzan los trabajos de Residencial Caleida, un centenar de viviendas que supondrá una inversión de 28,3 millones de euros.

Esta promoción, muy próxima a la tercera ronda, está compuesta por viviendas de uno a cuatro dormitorios distribuidas en un edificio de planta baja más quince alturas diseñado por ARA Arquitectos y ejecutado por la constructora San José.

"La promoción ha sido concebida para combinar arquitectura contemporánea, amplitud, luminosidad y eficiencia energética, ofreciendo una propuesta residencial adaptada a las necesidades actuales de familias, parejas y profesionales", describe Metrovacesa.

Según la página web de la inmobiliaria, los pisos en situación de "inicio de construcción" se ofrecen desde 336.500 euros. El plazo previsto de su ejecución es de 36 meses.

Las viviendas de Residencial Caleida destacan por sus distribuciones amplias, abundante entrada de luz natural y terrazas privadas. El edificio incorpora materiales cuidadosamente seleccionados y espacios comunes diseñados para favorecer el bienestar cotidiano de sus residentes.

Vista general virtual de Residencial Caleida en Visma. Metrovacesa

La promoción contará con piscina comunitaria, jardines privados, salón social, garajes y trasteros, configurando una propuesta residencial completa que combina espacios privados con zonas destinadas al ocio y la convivencia.

Otras características de Caleida son su calificación energética A tanto en consumo de energía primaria no renovable como en emisiones de CO₂. Además, integrará sistemas de climatización de alta eficiencia, iluminación LED en zonas comunes, soluciones avanzadas de aislamiento térmico y acústico, ventilación eficiente, dispositivos sanitarios de bajo consumo y otras medidas destinadas a optimizar el ahorro energético y mejorar el confort de los hogares.

Tres licencias de construcción en Visma

Metrovacesa tiene dos promociones en San Pedro de Visma. Además de Caleida, comercializa la torre Aura, otro centenar de viviendas del que la inmobiliaria ha vendido más del 30%.

"El inicio de las obras de Residencial Caleida representa un nuevo paso en la apuesta de Metrovacesa por A Coruña y pone de manifiesto nuestro compromiso con el desarrollo de viviendas sostenibles, eficientes y de calidad, capaces de responder a las necesidades de una ciudad en pleno crecimiento", señala Miguel Alejandro Vázquez de las Cuevas, gerente de Promociones de Metrovacesa en la delegación de Centro Norte.

Interior de una vivienda de Residencial Caleida. Metrovacesa

Las obras correspondientes a Residencial Caleida comienzan por tanto antes de que finalice la urbanización completa del nuevo polígono, estimada para el primer trimestre de 2027, lo que no impedirá comenzar alguna edificación.

En lo que va de año, el Ayuntamiento de A Coruña ha concedido tres permisos de construcción en Visma: Visma Homes podrá levantar 114 pisos en las proximidades del colegio San Pedro de Visma y el barrio de Os Mariñeiros; y Anjoca ejecutará las mismas viviendas junto al Centro Ágora.

Se estima que el polígono de Visma contará con 3.600 viviendas cuando se complete de acuerdo a los planes previstos.