Cambio de tendencia en la construcción en A Coruña: los visados de nueva vivienda crecen un 21%

El primer año de la declaración de A Coruña como zona de mercado residencial tensionada invita a seguir la evolución de los precios de alquiler que se pretenden controlar, el número de contratos de arrendamiento firmados en estos doce meses y la oferta disponible. Pero el sector inmobiliario ofrece otras fotografías, como la de tramitación de visados de nuevas viviendas.

Los pisos visados en la ciudad de A Coruña crecen con fuerza en los primeros seis meses de 2026, un 21,08%, según datos del Gabinete Técnico del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña (Coatac). En cambio, los expedientes de obras, que incluyen nuevos proyectos y rehabilitaciones, caen un 4,72% de enero a junio de este año.

Otro dato que completa la radiografía inmobiliaria de la primera mitad de 2026 en la provincia de A Coruña es el crecimiento del Presupuesto de Ejecución Material (PEM) que suma 222,5 millones de euros, un 10,36% más respecto al mismo periodo del año anterior. Cada iniciativa inmobiliaria presenta un PEM medio de 263.287 euros.

Estos últimos datos revelan un cambio de dinámica en la construcción en la ciudad. En todo 2025 los visados de nueva vivienda cayeron un 28%, con 494 trámites iniciados. El año actual no empezó de forma optimista: solo 30 visados en el primer trimestre, una caída interanual del 86%. Pero en los siguientes tres meses se visaron 372 viviendas. El total del semestre contabiliza 402 nuevos visados frente a los 332 de los seis primeros meses del año pasado.

"Ahora sí percibimos que la obra nueva está ejerciendo ya como el motor del sector constructor", destaca el presidente del Coatac, Carlos Mato. "Nuestros datos corroboran el esfuerzo por alcanzar el reto de administraciones, promotores y constructores por resolver el problema del acceso a la vivienda", añade.

Por primera vez en los últimos años, incluso desde antes de la pandemia de la COVID 19, las viviendas visadas en los seis primeros meses del año superan las cuatrocientas unidades, subraya el Coatac.

Los expedientes de obras, que reflejan toda intervención relacionada con la construcción, son otro indicador para conocer la evolución del sector. El total de obras visadas en el municipio de A Coruña en el primer semestre de 2026 bajó un 4,72%, al pasar de las 127 de los seis primeros meses de 2025, a los 121 expedientes de enero a junio de este año.

¿Por qué crece el presupuesto?

Carlos Mato destaca que la subida de los presupuestos, que podría incrementarse de persistir la inestabilidad internacional, condicionada por la situación en Irán, Oriente Medio o Ucrania, "responde a la subida de los precios de los materiales básicos, como el cemento o el acero; al incremento del precio de las fuentes de energía, que encarecen los precios del transporte y la logística, y al aumento de los costes laborales".

El presidente del Coatac alerta sobre posibles demoras en los proyectos y retrasos en las entregas de promociones inmobiliarias por esta falta de suministros, la volatilidad de los precios y la escasez de mano de obra.

Con los datos de la primera mitad de año en la mano, Mato es optimista sobre la evolución a corto y medio plazo del sector de la construcción: "El sector atraviesa un buen momento. Todos los actores, incluidas las diferentes administraciones, parecen estar concienciados de la necesidad de resolver el problema de la vivienda y eso significa poner todos los medios y esfuerzos para dinamizar un sector estratégico".