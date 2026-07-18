Venden una casa de 223 m2 con vistas al mar: "Ideal para convertirla en un hotel o casa rural con restaurante"

Cada vez son más las personas que eligen el turismo rural como destino para sus vacaciones.

Esta tendencia ha despertado el interés de numerosos inversores, que apuestan por rehabilitar inmuebles y transformarlos en hoteles o casas rurales.

"La ubicación es perfecta"

Exterior de la vivienda Aldeas Abandonadas

En una de las últimas publicaciones de Aldeas Abandonadas, el portal inmobiliario anuncia la venta de una propiedad ideal para desarrollar un negocio de turismo rural.

El inmueble en cuestión se ubica en la provincia de A Coruña. El Camino de Santiago pasa justo por él, "garantizando un flujo constante de visitantes", y cuenta con unas bonitas vistas al mar.

En un pintoresco paisaje de 20.000 metros cuadrados (m2), la finca incluye una casa de 223 m2 con "un gran potencial" para reformar y convertirla en un hotel o casa de turismo rural con restaurante.

Aunque el terreno es rústico, el portal inmobiliario afirma que se trata de una buena oportunidad para desarrollar proyectos turísticos innovadores: "desde la creación de cabañas ecológicas hasta un camping de lujo o glamping".

"La ubicación es perfecta para captar la atención de viajeros que buscan experiencias auténticas en un entorno natural único", subrayan desde Aldeas Abandonadas.

La agencia no ofrece muchos detalles sobre el estado de la vivienda. No obstante, sí adjunta varias imágenes del interior de la misma. En ellas, se aprecia un inmueble con décadas de antigüedad, pero completamente habitable.

Interior de la vivienda Aldeas Abandonadas

Por otro lado, la propiedad cuenta con un amplio terreno que no solo ofrece tranquilidad y belleza, sino también la oportunidad de formar parte de una de las rutas más emblemáticas del mundo.

El Camino de Santiago, que atrae cada año a miles de personas de todo el mundo a pie o en bicicleta, pasa justo por ella, lo que garantiza "un flujo constante de visitantes deseosos de vivir momentos inolvidables en un lugar que respira magia y tranquilidad".

El precio del conjunto es de 638.000 euros.