Así ha subido el precio de los alquileres en los municipios de A Coruña con más población

El precio del alquiler de la vivienda sube en toda España en distinta medida, en unas ciudades de forma más acusada que en otras, en unos ayuntamientos con distinto grado de ahogo para las familias arrendadas. Entre los municipios de la provincia de A Coruña con más de 20.000 habitantes, Oleiros es el que experimenta un incremento interanual más alto (8,05%) y Narón, más bajo (4,5%).

Estos datos corresponden a 2024 y aparecen en el último informe de la Agencia Tributaria con estadísticas de viviendas declaradas en el impuesto sobre la renta a personas físicas (IRPF).

El estudio se elabora mediante la combinación de fuentes que permiten publicar el alquiler medio mensual, el alquiler medio mensual por metro cuadrado, los días medios en los que la vivienda ha estado arrendada, el valor de referencia medio y la rentabilidad bruta tanto del arrendamiento, sea como vivienda habitual o no.

Once municipios de la provincia coruñesa superan los 20.000 habitantes. La ciudad de A Coruña, en la que se puede ver una radiografía por códigos postales, presenta un alquiler medio mensual de 576 euros en 2024, frente a los 544 del ejercicio anterior. Es un aumento del 5,8%.

Por encima de este porcentaje hay subidas en todos los concellos salvo en Carballo (5,4%), Cambre (5,3%) y Narón (4,5%), el más contenido del grupo. Después de Oleiros, el repunte más elevado de un año para otro se da en Ferrol (7,4%). En el resto de municipios son del 6,7% (Ribeira), 6,6% (Arteixo), 6,4% (Santiago de Compostela), 6,3% (Ames) y 6,1% (Culleredo).

Importes y nuevos contratos

El importe medio mensual más alto de un arrendamiento se registra, siempre según el informe de la Agencia Tributaria, en Oleiros, que en un año pasó de 559 a 604 euros. Entre 500 y 600 euros de media se piden los alquileres en A Coruña (576), Santiago (543) y Culleredo (502 euros).

Por encima de los 400 euros hay que pagar por un piso de alquiler en Cambre (493), Arteixo (452), Ames (436) y Ferrol (419). Los concellos con el arrendamiento más asequible son Narón (390 euros de media) y Carballo (347 euros).

El informe estadístico de 2024 presenta un apartado que no aparece en el estudio del año anterior: el importe del alquiler medio mensual de los nuevos contratos, es decir, los que corresponden a viviendas que previamente no se habían arrendado. Las cifras son superiores en todos los ayuntamientos, de nuevo con Oleiros en la cima, 756 euros de medio y la ciudad herculina con 680; el más barato, Carballo con un precio de 403 euros.

El desglose por barrios o códigos postales del concello coruñés presenta la zona de Juan Flórez y San Pablo como en la que más ha subido el alquiler residencial entre 2023 y 2024, un 8,15%, frente a Monte Alto como la de aumento más moderado, del 4,27%.

La variación recogida por la Agencia Tributaria según la declaración de la renta en los hogares coruñeses se manifiesta un año antes de la entrada en vigor de la declaración de la ciudad como zona de mercado residencial tensionada, una medida estatal que surge con la intención de congelar los precios de la vivienda.

A punto de cumplirse un año de esta solución, los valores han experimentado algún descenso con el paso de los meses, pero el número de contratos de alquiler firmados ha disminuido, de acuerdo con los datos del Observatorio da Vivenda de la Xunta de Galicia.