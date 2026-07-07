Galicia recibirá 45,6 millones del Plan Estatal de Vivienda: podrá convocar ayudas en agosto

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María M. Allegue, en un acto en Santiago. EP

La Xunta podrá convocar ayudas correspondientes al nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 por un importe de 76 millones de euros en el mes de agosto "en el mejor de los casos". Así lo ha asegurado este martes la conselleira de Vivenda, María M. Allegue, que ha explicado que el ministerio envió ayer la resolución para la transferencia a la Xunta de 45,6 millones de euros del primer ejercicio del nuevo plan.

Las comunidades autónomas deberán aportar un 40% de la financiación, por lo que Galicia deberá sumar 30,4 millones de euros a los 45,6 millones del Ejecutivo central. Para ello cuenta con 80 millones "paralizados" en los presupuestos autonómicos de este año, según ha recodado Allegue.

La titular de Vivenda ha reprochado al Gobierno central el "retraso", ya que van "ocho meses perdidos" y "las comunidades autónomas tienen que tener resueltas las líneas de ayudas antes de diciembre", por lo que ve "en riesgo convocatorias fundamentales".

Sin convenio

Allegue también se ha mostrado crítica con que sea la "primera vez" que la transferencia de fondos se plantea sin la firma previa de un convenio entre ambas partes para fijar las condiciones. Una circunstancia que atribuye a la "improvisación" y al cambio "radical" en las "reglas de juego".

La resolución de la transferencia de la primera anualidad correspondiente al nuevo plan estatal de vivienda entró por registro este lunes 6 de julio. La Xunta dispone ahora de un plazo de 20 días para estudiarla y devolverla firmada, según ha explicado la conselleira de Vivenda.

El siguiente paso es cofinanciar la parte que le toca (el 40%), algo que también ha generado las críticas de Allegue, que señala que las comunidades deben "quintuplicar" su aportación mientras el Estado "solo la duplica".

Los plazos, en todo caso, permitirían convocar las ayudas en agosto "en el mejor de los casos". "Menudo mes!", señaló Allegue antes de recriminar, en este sentido, que irían "ocho meses perdidos" por la "incompetencia" del Gobierno central.

"No es una cuestión baladí. Condiciona la ejecución del plan, pone en riesgo convocatorias fundamentales, pero la ministra sigue diciendo que la culpa es de las comunidades autónomas... Menudo rostro, señora ministra, menudo rostro!", ha afeado Allegue, que ha calificado el plan de "ideológico".

A Galicia le fue asignado un 5,7% de los 7.000 millones del documento, esto es, 399 millones en cinco años. "Ahora bien, el Estado solo aporta 239, es decir, 48 millones estos cinco años, excepto este, que no se por qué, son 45,6 millones. Ni siquiera nos llega para una promoción de viviendas en A Coruña. Si la Xunta sí quintuplica la aportación, ¿por qué el Estado solo la duplica?", se pregunta Allegue

La conselleira de Vivenda, a este respecto, ha asegurdo que la aportación estatal para el plan de vivienda permitirá la construcción de unas 600 viviendas al año, "cuando en dos años la Xunta lleva 4.000 viviendas públicas en marcha".

Fondos propios

Allegue, por otro lado, ha anunciado el incremento en dos millones de euros, hasta un total de cuatro, del crédito que dispone el Gobierno gallego este 2026 para ayudar a la compra de vivienda protegida y a la compra de vivienda en cascos históricos.

"Galicia merece mucho más que un plan tardío, un plan impuesto y un plan claramente insuficiente. Merecemos un Estado a la altura de la principal preocupación de nuestra ciudanía", ha subrayado la conselleira de Vivenda, que añadió: "Este plan estatal nace tarde, corto de fondos y sin consenso ante el desafío frente al que nos encontramos".

Así, frente a la "parálisis" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Allegue ha reivindicado tener "convocadas todas las líneas de ayudas en el primer cuatrimestre, de fondos exclusivamente autonómicos". En concreto, ha dicho que son 10 líneas, dotadas con 30 millones de euros, "la mayor parte de ellas ya resueltas".

La oposición

El diputado del grupo mixto, Armando Ojea, ha traído a colación demandas de la ciudad de Ourense, a lo que Allegue ha respondido confirmando "el compromiso de la Xunta" con este municipio.

El socialista Aitor Bouza, por su parte, ha censurado la comparecencia al bromear con que la conselleira "pensaba que iba para el Congreso de los Diputados a interpelar a la ministra".

Alexandra Fernández (BNG) le ha recriminado que hablase del plan estatal "como si fuera la ministra" y considera que "no quiere hablar de su propio programa" porque los populares "cabalgan sobre promesas incumplidas".

Para la nacionalista, de hecho, la declaración de mercado tensionado, junto a la adquisición de vivienda que ya está construida para convertirla en parque público de vivienda "son las dos grandes oportunidades" que presenta este nuevo plan estatal, ante lo que lamenta la "política de brazos caídos" de la Xunta y lo que tilda de la "impostura más absoluta".

El diputado del PPdeG, Roberto Rodríguez, ha reivindicado el impulso de la Xunta de medidas para favorecer el acceso a la vivienda y ha reprobado que el portavoz del PSOE "saca pecho" por 600 viviendas "que no se hicieron"

En la réplica, la conselleira ha cargado contra "ocurrencias" del ministerio como que "ahora anuncia a bombo y platillo" que con los 45 millones del plan estatal Galicia "puede comprar los pisos turísticos que --el Gobierno-- declara ilegales".

También ha vuelto a criticar la inicitiva Casa47, la entidad estatal de vivienda, así como la forma de proceder de la Sareb --el conocido como 'banco malo', para la reestructuración de los activos financieros-- con las viviendas que tiene en Galicia.

Ya en el cierre, María M. Allegue ha abogado por "más consenso y menos confrontación" para afrontar la problemática de acceso a la vivienda.