A Coruña concentra el mayor número de ayudas de la Xunta para compra de vivienda protegida

La Xunta de Galicia ha concedido un total de 129 ayudas para la adquisición de vivienda protegida, que suponen la movilización de 1,5 millones de euros y el agotamiento del crédito previsto en esta convocatoria. Así lo destacó la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, durante un encuentro en A Coruña con personas beneficiarias de estas subvenciones.

La ciudad de A Coruña se sitúa como el municipio con mayor número de concesiones, al registrar un total de 69 ayudas, por delante del resto de localidades gallegas incluidas en el programa. La conselleira subrayó el impacto de esta línea de apoyo autonómico, que tiene como objetivo facilitar el acceso de la ciudadanía a una vivienda protegida.

Las ayudas, financiadas íntegramente con fondos autonómicos y convocadas el pasado mes de abril, están dirigidas a la compra de viviendas de protección autonómica de régimen general. En el caso de los municipios con precios máximos más elevados, como A Coruña, las cuantías pueden alcanzar hasta 20.000 euros para menores de 36 años y hasta 16.000 euros para mayores de esa edad.

En el resto de municipios de Galicia, las subvenciones oscilan entre los 16.000 euros para jóvenes y los 12.000 euros para el resto de compradores, en función de la edad del solicitante.

Durante el acto, la conselleira también puso en valor otras medidas activas en materia de vivienda, como el Aval Mozo, una iniciativa que facilita el acceso a financiación hipotecaria al cubrir hasta el 20% del aval para la compra de la primera vivienda. Además, avanzó que en la próxima convocatoria se ampliará hasta los 45 años la edad máxima para acceder a este programa, frente al límite actual de 36 años.

Allegue recordó igualmente el compromiso de la Xunta con el acceso a la vivienda para la población más joven, destacando la reserva del 30% de las viviendas públicas para determinados perfiles familiares de entre 36 y 45 años y el 25% para menores de 36 años.

Por último, la conselleira señaló que el Gobierno gallego ha solicitado al Ejecutivo central la reducción del IVA de la vivienda protegida al 4%, con el objetivo de favorecer la compra de un hogar, y reclamó la llegada de los fondos del Plan Estatal de Vivienda para poder activar nuevas líneas de apoyo en esta materia.