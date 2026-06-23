Avanzan las obras de 40 viviendas públicas en Xuxán, en A Coruña, que se entregarán a finales de año

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha visitado este lunes las obras de construcción de 40 viviendas públicas en el barrio de Xuxán, en A Coruña, en un acto en el que también han participado varios de los futuros adjudicatarios.

Los trabajos avanzan según lo previsto y la previsión es que estén finalizados a finales de este verano, con entrega de llaves estimada para el final de este año si se cumplen los plazos.

El proyecto contempla viviendas de entre dos y cuatro dormitorios, todas ellas con plaza de garaje y trastero, que han sido adjudicadas en régimen de alquiler con unas rentas mensuales que oscilarán entre 160 y 230 euros, destinadas a facilitar el acceso a la vivienda a precios asequibles.

Durante la visita, la conselleira ha destacado que se trata de viviendas "con mucha luz, confortables y energéticamente muy eficientes", subrayando además el carácter innovador del edificio, en el que se están empleando técnicas de construcción industrializada, especialmente en fachadas y terrazas, lo que permite agilizar los plazos de ejecución.

El inmueble se enmarca en el modelo de vivienda de alta eficiencia energética tipo Passivhaus, que apuesta por un diseño bioclimático, un aislamiento térmico reforzado y sistemas de ventilación mecánica controlada que permiten reducir de forma significativa la demanda energética, llegando a disminuir hasta un 90% las necesidades de calefacción y refrigeración. Este sistema incorpora además carpinterías de triple acristalamiento y soluciones que mejoran la calidad del aire interior.

La inversión total del proyecto asciende a 7,7 millones de euros, de los que la Xunta aporta 5,8 millones, mientras que los 1,9 millones restantes proceden de fondos europeos.

Por otra parte, la conselleira ha recordado que el próximo 14 de julio se celebrará el sorteo de otras 14 viviendas públicas en este mismo barrio de Xuxán, dentro del impulso a la promoción de vivienda protegida en la ciudad.