Así es el próximo edificio que verá la luz en Culleredo (A Coruña): 16 viviendas con vistas a la ría de O Burgo

A Coruña y su comarca continúan ganando atractivo residencial gracias al impulso de nuevas promociones de vivienda. En este escenario, municipios como Culleredo se han convertido en una opción cada vez más demandada por quienes buscan tranquilidad, servicios y una excelente conexión con la ciudad.

Una de las promociones más destacadas es la que se construirá en el número 15 de Ramón Cabanillas, en O Burgo, Culleredo. Comercializada por Coldwell Banker, la promoción iniciará sus obras el próximo mes, dando forma a un nuevo proyecto residencial en una de las zonas con mayor proyección de A Coruña.

Inicia sus obras en el mes de julio

Próxima construcción en Ramón Cabanillas, nº15, en O Burgo, Culleredo (A Coruña) Coldwell Banker

El próximo mes de julio comenzarán las obras de una nueva promoción residencial en el número 15 de la calle Ramón Cabanillas, en O Burgo (Culleredo), una ubicación privilegiada que destaca por sus vistas abiertas a la ría y su excelente conexión con A Coruña, situada a tan solo unos minutos en coche.

El proyecto está pensado para quienes buscan una vivienda moderna y eficiente en un entorno tranquilo, sin renunciar a la comodidad de tener todos los servicios necesarios para el día a día. Además, su ubicación en una de las zonas con mayor atractivo de la comarca permite disfrutar de zonas verdes, buenas comunicaciones y estupenda calidad de vida.

El edificio contará con un total de 16 viviendas, todas ellas de dos dormitorios y diseñadas para ofrecer espacios cómodos, funcionales y luminosos. Cada inmueble dispondrá de una amplia terraza, plaza de garaje y trastero, aportando un extra de comodidad. La promoción contará además con certificación energética A, garantizando una mayor eficiencia y un importante ahorro en el consumo energético, junto con materiales y acabados de altas calidades.

Edificio en Ramón Cabanillas, nº15, en O Burgo, Culleredo (A Coruña) Coldwell Banker

Según ha señalado Coldwell Banker a Quincemil, la previsión es que las obras concluyan en aproximadamente 18 meses. El interés generado por esta promoción ha sido notable desde su lanzamiento y, a fecha de 18 de junio, tan solo quedan dos viviendas disponibles.

Sin duda, es una oportunidad perfecta para quienes quieran estrenar un nuevo hogar en una de las ubicaciones más destacadas del área metropolitana coruñesa.

Los atractivos de O Burgo, en Culleredo

Ubicación donde se construirá el edificio Coldwell Banker

Vivir en Culleredo es una oportunidad para disfrutar de la tranquilidad sin tener que renunciar a las ventajas de la ciudad. Situado a pocos minutos de A Coruña, este municipio ofrece excelentes conexiones tanto por carretera como con autobuses metropolitanos, facilitando los desplazamientos por trabajo, ocio o estudios.

Además, la zona cuenta con todos los servicios necesarios para el día a día: supermercados, centros educativos, instalaciones deportivas y espacios verdes donde relajarse y disfrutar de la naturaleza. Sus paseos con vistas a la ría son ideales para quienes valoran la calidad de vida y el entorno. También destaca por su variada oferta gastronómica, con bares y restaurantes donde degustar lo mejor de la cocina gallega.

En definitiva, es un lugar perfecto para formar tu hogar, así que si es de tu interés, no tardes en contactar con Coldwell Banker para adquirir una de las últimas dos viviendas disponibles en el número 15 de Ramón Cabanillas.