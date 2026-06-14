Compran el edificio de La Base de A Coruña para dar nueva vida a este icono modernista de San Andrés

Uno de los iconos arquitectónicos de A Coruña cambia de manos. El emblemático edificio de La Base, en la plaza de San Andrés, ha sido adquirido por un inversor británico para ser reformado y recibir nueva vida con nuevos proyectos, según ha podido confirmar en primicia Quincemil.

La compra de la propiedad se ha cerrado después de una larga travesía en la que el edificio llegó a estar anunciado intermitentemente en venta y en alquiler. El nuevo dueño de este pedazo de historia de la ciudad es un inversor con domicilio en Londres, pero un interés especial en A Coruña.

El edificio oficialmente se llama Casa Cabanela desde que fue construido en 1910, pero se conoce popularmente como La Base por haber acogido durante más de veinte años una tienda de moda con este nombre. Del mismo modo, la plaza San Andrés, antes plaza General Mola, también es llamada todavía por muchos coruñeses “plaza de La Base”.

El inmueble, una de las obras de arquitectura modernista más conocidas de A Coruña, fue reformado a principios de los años 90 y abrió sus puertas como La Base formando parte del desaparecido grupo Caramelo. Antes había sido durante décadas un ultramarinos llamado precisamente Casa Cabanela.

Fuerte protección patrimonial

La tienda de La Base cerró en 2013 y desde entonces el edificio no ha tenido uso, salvo en momentos muy puntuales. Durante los veranos de 2017, 2018 y 2019 acogió el “Espacio Mahou”, una iniciativa de la marca cervecera para ganar repercusión en A Coruña, que fue cancelada en 2020 debido a la pandemia y nunca más volvió.

El espacio también ha acogido temporalmente tiendas pop-up navideñas, pero no ha tenido un inquilino permanente desde el cierre de la tienda. El motivo, además del elevado precio de alquiler pedido por los anteriores propietarios, ha sido también la fuerte protección patrimonial del inmueble ideado hace más de un siglo por el arquitecto Julio Galán, un impedimento para hacer reformas.

La Casa Cabanela hace unos años (Jglamela vía Wikimedia Commons)

Una plaza de capa caída en pleno corazón de la ciudad

El nuevo propietario llevará a cabo una reforma para poner en valor el inmueble y buscar un inquilino que inicie un nuevo proyecto en el emblemático edificio. La plaza está en el corazón de la zona de ocio de A Coruña, que por el día alberga un número cada vez mayor de oficinas, con unos bajos ocupados masivamente por hostelería y una vida nocturna muy activa.

Sin embargo, la plaza San Andrés está de capa caída en los últimos años por una serie de factores que vecinos y comerciantes de la zona han señalado, principalmente la pérdida de actividad comercial de la zona por los meses de reforma de la calle San Andrés, y las constantes acumulaciones de basura en torno a los contenedores situados en el centro de la plaza.

No hay duda de que un nuevo proyecto comercial, hostelero o empresarial en el emblemático edificio sería el punto de inflexión para el resurgir de la zona, que ha visto nuevas aperturas de negocio en los últimos meses. Ahora falta quien ocupe la Casa Cabanela y le vuelva a poner apodo a la plaza San Andrés.