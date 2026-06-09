El Superior deriva al juzgado el recurso contra el convenio del Parque de Oza en A Coruña

El acuerdo que el Pleno de A Coruña aprobó inicialmente hace un año para ratificar el convenio urbanístico para construir torres de viviendas con hasta 17 alturas en el ámbito del Parque de Oza, en O Castrillón, fue recurrido por un particular y admitido a trámite a comienzos de 2026 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Ahora la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal gallego declara su falta de competencia para resolver este recurso.

El TSXG, a través de un auto, dicta que los actos emanados de la administración local que no sean un instrumento de planeamiento no son competencia del Alto Tribunal Gallego, por lo que deben tramitarse ante un juzgado de primera instancia.

Según el auto, el convenio recurrido no constituye un instrumento de planeamiento urbanístico sino un acto administrativo de carácter local que establece criterios para la futura ordenación del ámbito.

La decisión judicial coincide con los argumentos defendidos por la Fiscalía, el servicio jurídico municipal y la representación legal de los propietarios de los terrenos, que sostenían que el TSXG carecía de competencia para pronunciarse sobre este acuerdo, señalan fuentes de la junta de compensación de Parque de Oza.

"Los detalles del desarrollo son materia del PERI, un plan especial que habrá de ser elevado al pleno municipal para su aprobación inicial tras lo cual se abrirá el consecuente periodo de alegaciones", explican los propietarios.

"Será ahí cuando los vecinos o cualquier afectado o interesado podrá trasladar sus reparos y será entonces cuando se les podrá dar respuesta. Una vez aprobado definitivamente, solo ahí, cabrán, lógicamente, los recursos judiciales que la ciudadanía considere oportunos", explican las mismas fuentes.

Edificabilidad e impacto paisajístico

Los impulsores del Parque de Oza defienden que el proyecto solucionará "las graves dificultades de accesibilidad del barrio" y señalan que respeta la edificabilidad permitida por el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y que el plan especial del ámbito propone más zonas verdes respecto a lo obligado por el planeamiento urbanístico.

Los promotores del polígono residencial, no obstante, tendrán que realizar modificaciones en la tramitación del proyecto después de que la Xunta de Galicia se pronunciase el mes pasado sobre el impacto paisajístico de los edificios más altos, de hasta 17 plantas.

Las alrededor de 1.000 viviendas nuevas previstas en O Castrillón también se repartirán en bloques de menos plantas. La edificabilidad reconocida es de 136.704,50 metros cuadrados.