Oleiros suma a su oferta de vivienda protegida 19 pisos en la plaza de A Rabadeira

El Concello de Oleiros, en A Coruña, continúa con su política de creación de vivienda protegida mediante cooperativas. A las 148 viviendas que ya se encuentran actualmente en construcción en las localidades de Perillo, Xaz y Mera, se sumarán próximamente otros 19 pisos protegidos en la plaza de A Rabadeira.

Estas nuevas viviendas contarán con 2 y 3 habitaciones y saldrán a la venta a los precios oficiales que marca la Xunta de Galicia. El Concello abrirá próximamente el plazo de inscripción a través de su página web oficial. Tendrán preferencia en el acceso las personas empadronadas en Oleiros y, en caso de quedar vacantes, podrán optar personas de otros municipios.

Desde el Concello, recuerdan que el suelo en el que se construirán estas 19 nuevas viviendas fue obtenido gratuitamente por medio de su gestión urbanística, que garantiza un crecimiento ordenado y sostenible del territorio. De esta manera, además de promover la construcción de viviendas a precios inferiores a los del mercado para familias de Oleiros, el Concello obtiene recursos económicos para mejorar los servicios públicos y ejecutar nuevas obras.

Asimismo, señalan que las enormes dificultades para el acceso a la vivienda no son exclusivas de Oleiros; se trata de un problema de Estado. Salvo en municipios rurales en los que existen carencias de servicios, comprar o alquilar una vivienda en ciudades o áreas urbanas de cualquier punto de España resulta prohibitivo para las familias con ingresos medios.

Pese a que los ayuntamientos no tienen ningún tipo de competencia en vivienda, que recae en la Xunta y el Estado, el Gobierno municipal ha promovido desde el año 1992 la construcción de 1.171 pisos protegidos, a los que habrá que añadir los 19 que se crearán en la plaza de A Rabadeira.