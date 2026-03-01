La Xunta avala el 20% de la hipoteca a menores de 36 años en viviendas hasta 260.000 euros

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la sesión de control. Xunta de Galicia

La situación de la vivienda en Galicia atraviesa un momento especialmente delicado. Tanto el alquiler como la compra mantienen precios desorbitados, lo que ha dado lugar a que independizarse en Galicia sea misión imposible y que tres de cada cuatro jóvenes menores de 30 años siga viviendo con sus padres.

En este contexto, la Xunta de Galicia volverá a poner en marcha, por cuarto año consecutivo, los avales para la adquisición de vivienda habitual, a la que destinará un presupuesto de 5 millones de euros. La medida está destinada a menores de 36 años, mientras que en el caso de la vivienda protegida no hay límite de edad.

La Xunta avalará el 20% de la vivienda

Acceder a una vivienda en Galicia se ha convertido en todo un reto. Con los precios actuales, reunir el dinero para la entrada es un gran obstáculo para muchas personas. Aunque tengas ingresos estables y puedas asumir una cuota hipotecaria, ahorrar ese porcentaje previo que no financian los bancos es muy complicado.

Si te encuentras en esta situación, la Xunta de Galicia vuelve a activar su línea de avales para facilitar la compra de tu primera vivienda, siempre y cuando esta vaya a ser la habitual.

Se destinarán cinco millones de euros a respaldar préstamos hipotecarios, avalando hasta el 20% del coste de adquisición. Esto puede permitir que la hipoteca alcance el 100% del precio de la vivienda y que no tengas que aportar una gran cantidad inicial de tus ahorros.

La medida está dirigida a menores de 36 años residentes en Galicia que quieran adquirir su primera vivienda para destinarla a residencia habitual y permanente. En el caso de la vivienda protegida, no existe límite de edad para acceder a los avales.

Esta ayuda pueden solicitarla personas con nacionalidad española o de un país de la Unión Europea, así como extranjeras con autorización de estancia o residencia en España.

En cuanto a los ingresos, deben situarse entre 2 y 5,5 veces el Iprem, límite que puede ampliarse si la compra se realiza entre varias personas. En este caso, el límite máximo de los ingresos conjuntos puede ser de 6,5 veces el Iprem.





El precio máximo de la vivienda varía entre 180.000 y 260.000 euros, según el municipio, mientras que en las viviendas protegidas el importe será el que marque su calificación definitiva.

Si el principal freno para dar el paso a la hora de comprar una vivienda en propiedad es no disponer de ahorros suficientes, esta puede ser tu oportunidad. La convocatoria se publicará en el Diario Oficial de Galicia y podrás solicitarla desde el 13 de marzo hasta el 30 de octubre de 2026.