Se vende en pleno centro de A Coruña una exclusiva propiedad con 315 m2 y terraza por casi 1 millón de euros

El mercado inmobiliario coruñés incluye todo tipo de propiedades, tanto para compradores que buscan apartamentos de una sola habitación como para aquellos que desean viviendas exclusivas listas para entrar a vivir.

Precisamente en este último apartado, la inmobiliaria Ünique tiene una propiedad en venta en pleno centro de A Coruña, muy cerca de la plaza de María Pita y a un paseo de la Marina. Tiene 315 metros cuadrados (m2) y terraza, y está a la venta por casi 1 millón de euros.

315 m2 distribuidos en 5 dormitorios, 3 baños y 1 terraza

Si uno piensa en una zona bonita y llena de historia para vivir en A Coruña, inevitablemente, le viene la Ciudad Vieja a la cabeza. Este distrito es uno de los más codiciados de la ciudad, con viviendas tan exclusivas a la venta como la que ofrece Ünique en su portal web.

"Situada entre la Marina y la Ciudad Vieja esta singular propiedad recién reformada guarda el encanto original de la piedra y las galerías típicas de A Coruña con una cuidad rehabilitación en la que adquiere la calidad de una vivienda unifamiliar actual", indica la inmobiliaria.

La propiedad, a la venta por 985.000 euros, tiene una superficie total de 315 metros cuadrados (m2), distribuidos en cinco dormitorios, tres baños, una zona de trabajo y una terraza situada en la última planta donde aprovechar al máximo los días de sol.

Cocina Ünique

"A través del hall de entrada accedemos a la planta principal, donde nos recibe un amplio salón-comedor; combinado con la cocina abierta y directamente comunicada con la zona de día. Un gran lucernario y patio aportan una sorprendente luminosidad a estas estancias y ejercen de nexo el resto de la casa. Completa el programa de esta planta".

Dormitorio Ünique

La primera y segunda planta se reservan a la zona de noche, con dos habitaciones dobles y baño en suite, mientras que en la última planta se encuentra el dormitorio principal con baño y vestidor, así como un área de trabajo, una zona de lavandería y una terraza.

A escasa distancia de la plaza de María Pita y muy próxima a la zona de terrazas de la Marina, esta propiedad cuenta con pre-instalación para una chimenea en el salón y espacio habilitado también para la instalación de un ascensor.